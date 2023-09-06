انتشال جثة مجهول الهوية من ترعة المريوطية في الجيزة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثه غريق بترعة المريوطية فيصل بالهرم في الجيزة، جرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة بلاغا من عمليات النجدة بوجود جثة غريق بترعة المريوطية فيصل دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له وتبين أنها جثة مجهولة لشخص في العقد الرابع من العمر، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريحها لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.