المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تهنئة الرئيس السيسي بعيد الأضحى

وقال شيحان في نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وعن الكنيسة المارونية، ومؤسساتها، ورهبانياتها في مصر، أتقدم بخالص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصر الغالية، وشعبها العظيم، بالخير والمحبة والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير».

كذلك هنأ رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كلا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وإلى كل من وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والمالية، والإسكان، والبيئة، والثقافة، وشؤون مجلس النواب، والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري.