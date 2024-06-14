انعقاد دائم لقيادات شركة المياه لمواجهة مشكلات الاستهلاك أثناء الطقس الحار

كشف المهندس عبدالصبور الراوي القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه وقيادات قطاعات الشركة المختلفة في حالة إنعقاد دائم ومستمر، منذ الساعات الأولى من ساعات اليوم، نظرا للظروف المحيطة بخدمة مياه الشرب من شدة حرارة الجو وذروة الاستهلاك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفي متابعة على مدار الساعة للأطقم الفنية بالشبكات والمحطات والروافع على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

صعوبة التواصل بالخط الساخن

ردا على الشكاوى الواردة من صعوبة التواصل بالخط الساخن (125)، أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن العمل بقسم الخط الساخن يعمل على مدار الساعة، لكنه نظرا لكثافة الشكاوى الواردة إليه في توقيت متزامن بشكل كبيرجدا يؤدى ذلك إلى بعض المشكلات اللحظية في الاتصال، والتى بمعاودة الاتصال يتم التغلب عليها.

الانتهاء من إصلاح المحبس 800 ميلمتر

ذكرت الشركة أنه تم الانتهاء من إصلاح المحبس 800 ميلمتر، بجوار خزان المحمودية، والتشغيل التدريجي لضخ المياه لمناطق المحمودية والصداقة الجديدة وطريق السادات، التي تأثرت بالانقطاع على أن يتم وصول المياه للمنازل بشكل مستقر بعد امتلاء الشبكة.