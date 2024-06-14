27 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد

احتل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، المركز الخامس وقبل الأخير في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الخميس نحو 27 ألفا و268 جنيها، فيما جاء المركز الأخير من نصيب فيلم شقو بطولة عمرو يوسف بإيرادات 8 آلاف جنيه.

وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما بموسم عيد الفطر الماضي ما يقرب من 61 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما حقق فيلم شقو في نفس المدة 78 مليون جنيه.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يقود بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار كوميدي ملئ بالخيال، من خلال قصة حياة زوجين وابنهما الصغير، تنقلب حياتهم رأسا على عقب، ويتفاجأون بتغيير شخصياتهم ووجود شخصيات أخرى تشبههم، وعليهم التدخل لإنقاذ أنفسهم.