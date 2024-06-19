حدائق القناطر الخيرية تستقبل 750 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، إقبالا متزايدًا تخطى الـ750 زائرًا في رابع أيام عيد الأضحى، إذ توافد المواطنون عليها من القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، لاستمتاع بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء.

واستمتعت الأسر بالشلالات المائية وركوب الخيول والمراكب النيلية والحناطير والحفلات الموسيقية في شكل جماعات، إذ قال أحمد سعيد فرحات، طالب، إنّ أسعار الحدائق رمزية وتمثل متنفسا للأهالي والزائرين، كونها تحتوي على أماكن مختلفة للجلوس ورحلات ترفيهية متنوعة.

وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه شدد على رفع جميع المخلفات أولًا بأول لإضفاء المظهر الحضاري على الحدائق، مشيرًا إلى رفع أكثر من 40 ألف طن تقريبًا حتى الآن ونقلها الى المقلب العمومي في أبوزعبل.

إقبال كبير على الحدائق في رابع أيام العيد

وفي بنها، شهد الكورنيش والحدائق والمتنزهات زحامًا شديدًا في رابع أيام العيد، تزامنًا مع التطوير الذي شهده الكورنيش خاصة الممشى الممتد لمسافة أكثر من كيلومتر، إذ استمتع الأطفال بالألعاب وركوب الخيول.

«مبادرة العيد أحلى» بمراكز القليوبية

وفي سياق متصل، واصلت مراكز شباب القليوبية استقبال المواطنين ضمن «مبادرة العيد أحلى» احتفالًا برابع أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى تقديم البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة.

وتضمنت الاحتفالات فقرات متنوعة بين «فقرات فنية، ألعاب ترفيهية، عرائس، مسابقات ثقافية، فقرة الأراجوز، فقرة الساحر، مسابقات للأطفال وتوزيع هدايا عليهم»، وتنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب التي تتنوع بين الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية، حيث تضم حمامات السباحة وملاهي للأطفال وصالات البلياردو وتنس الطاولة.