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تنسيق مدرسة أرابكوميد للتكنولوجيا التطبيقية في العبور.. الشروط والمميزات 

كتب:

حسن صالح
11:32 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية- أرشيفية

طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية- أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تنسيق مدرسة أرابكوميد للتكنولوجيا التطبيقية في العبور، وكيفية التقديم فيها حيث تعد مدرسة حكومية بالشراكة مع شركة أرابكو ميد للمستحضرات الطبية، ومدة الدراسة فيها 3 سنوات، في تخصص تكنولوجيا المستحضرات الطبية.

تنسيق مدرسة أرابكوميد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم، أنّ تنسيق مدرسة أرابكوميد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور يبدأ من 220 درجة بالنسبة للشهادة الإعدادية، ومميزات الدراسة كالتالي: 

- الحصول على شهادة مصرية في تكنولوجيا المستحضرات الطبية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية في أثناء فترة التدريب.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم في مدرسة أرابكوميد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، شروط التقديم في مدرسة أرابكوميد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور، كالتالي: 

- أنّ يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام 2024.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا

- لا يقل المجموع عن 220 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات. 

- أنّ يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

- يمكن لطلاب محافظات القاهرة الكبرى والشرقية الالتحاق بها.

- أنّ لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

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