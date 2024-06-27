مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة بالمنوفية.. سداد فواتير وتعاقد وقطع موفرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مواعيد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالقرى والمراكز والمدن والأحياء الواقعة بنطاق عملها من اليوم حتى 4 يوليو المقبل.

مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة

وحددت الشركة عبر منشور على «فيسبوك» أماكن ومواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة كالتالي:

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في شبين الكوم - بحري - بجوار مبنى المحافظة بمحطه رفع صرف صحي.

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في بركة السبع - كفر هلال - بمحطة صرف صحي كفر هلال أمام المقابر.

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في أشمون - سنتريس - طريق القناطر الخيرية بمحطة مياه المرشحة بسنتريس .

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الشهداء - نادر - شارع الجسر بجوار الشقير بجوار جامع الشقيري.

- من المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في قويسنا - كفر ميت العبسي - محطة رفع كفر ميت العبس أمام مسجد أبو المكارم.

خدمات تقدمها سيارات المياه المتنقلة

أشارت شركة مياه الشرب إلى أنَّ سيارات المياه المتنقلة تقدم الخدمات التالية للعملاء الواقعين بنطاق عملها كالتالي: «سداد الفواتير - التعاقد على تركيب العدادات - بيع القطع الموفرة وغيرها من الخدمات الأخرى».