لمدة 7 أيام.. مواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بمراكز «الزقازيق، وأبو حماد والحسينية»، خلال الفترة من الثلاثاء 9 من يوليو الجاري 2024 حتى 16 من نفس الشهر من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وحددت شركة المياه في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة بالأماكن الواقعة بنطاق عملها كالتالي:.

- مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق، بقرية بهجات يومي الأحد والاثنين، وكفر أبو حاكم يوم الثلاثاء، وقرية السبكي يوم الأربعاء.

- مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز أبو حماد بقرية العباسية الكبرى من الأحد إلى الأربعاء.

-مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع شمال المحافظة مركز الحسينية، بقرية سماكين الغرب من الأحد إلى الأربعاء.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وأكدت شركة مياه الشرب أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة، والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة

وأشارت إلى أن سيارات المياه المتنقلة تقدم الخدمات التالية للعملاء كالتالي

- التعاقد على إدخال العدادات.

- شحن الكروت مسبوقة الدفع.

- سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير

- تقديم شكاوى.