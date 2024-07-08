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حملات بالجيزة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية

كتب:

سلامة عامر
11:37 م | الإثنين 08 يوليو 2024
خلال حملات الجيزة لمتابعة مواعيد غلق المحلات

خلال حملات الجيزة لمتابعة مواعيد غلق المحلات

شنت أجهزة حي العمرانية، برئاسة وكيل الوزارة اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس الحي، بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية بالميعاد المحدد لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإضاءة بلافتات وواجهات إعلانات المحال بنطاق الحي.

إيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح

وكشف حي العمرانية، التابع لمحافظة الجيزة، في بيان، أنه تم خلال الحملة إيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح بالعقار الكائن 8 شارع السلام من شارع ترعة الزمر، وإيقاف أعمال بناء حائط بدون تصريح بمحل بشارع مكة من شارع الثلاثينى، وتم الهدم في المهد وإزالة الحواجر بشارع سعد بن أبي وقاص وشارع أبو بكر الصديق.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وأشار الحي إلى أن الإدارات التابعة دفنت الكابلات بشارع اليابان وأغلقت وأمنت أبواب الأعمدة وفكت شدة خشبية لعمل خرسانة إعلانات بقطعة أرض فضاء بشارع فؤاد موسى من شارع عدوي سليم، وتم رفع الحديد والخشب المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

حملة إشغالات ليلية

وشنت أجهزة الحي حملة إشغالات بشارع جسر الكونيسة، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي من خلال رفع 96 أشغال، إضافة إلى عمل حملة إشغالات ليلية بشارع الهرم وشارع فيصل وشارع سيد أبو الخير وتم إيداع المضبوطات البالغ عددها 225 إشغال، إضافة إلى حملة على التكاتك سير عكس الاتجاه بشارع ترعة الزمر وعدد التكاتك التى تم تسليمها 3 توكتوك.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.