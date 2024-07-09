ماذا يحدث للجسم عند الانتقال من التكييف إلى الشارع والعكس؟.. أضرار خطيرة

الراحة بعد التعب، لحظات من الانتعاش ننعم بها بعد الهروب من حرارة الشمس القاسية بدخول مكان مكيف، فيبدأ العرق المتصبب من أجسامنا يجف وأنفاسنا تهدأ، وعلى الرغم من جمال ذلك الشعور، إلا أنه قد يتسبب في بعض المشكلات الصحية، مثل الخروج إلى الجو الحار بعد المكوث لفترة طويلة داخل غرفة باردة.

أضرار الانتقال بين الأماكن متناقضة الحرارة

تعتاد أجسامنا على درجة الحرارة المحيطة بها، وعندما تتغير هذه الدرجة بشكل مفاجئ، تحاول التكيف مع الوضع الجديد، وقد تواجه صعوبةً في ذلك خاصةً عند الانتقال من أقصى البرودة إلى بيئة شديدة الحرارة، فتظهر بعض الأعراض الصحية التي حددها الدكتور أحمد فوزي، استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي، خلال حديثه لـ«الوطن»:

1. ضيق التنفس

استنشاق الهواء البارد بعد التعرض لحرارة الجو لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية، الذي ينتج عنه ضيق وصعوبة في التنفس، ويزداد الأمر خطورةً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية.

2. الصداع

في الجو الحار يزداد تدفق الدماء إلى الدماغ، وعند التعرض إلى هواء التكييف بشكل مفاجئ يحدث انقباض الأوعية الدموية، وهو ما يسبب الشعور بالصداع وآلام الرأس، وقد يزداد الأمر خطورة لدرجة التعرض لخطر الجلطات.

3. الإنفلونزا

عندما يجف العرق بشكل سريع على الجسم يتعرض للرطوبة خاصةً منطقة الصدر، وهو ما ينتج عنه الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وعلى رأسها الإنفلونزا.

4. خلل الجهاز المناعي

الخروج من جو الغرفة البارد إلى حرارة الشارع، يسبب حالة من عدم الاتزان للجسم تضعف الجهاز المناعي، وتجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

5. آلام العظام

عادةً ما ينتج عن تغير درجات الحرارة بشكل مفاجئ، آلام العظام والتهابات المفاصل، نتيجة التعرض للرطوبة.

نصائح لتقليل الخطر

تهيأ الجسم للتغيير يساعده في تلافي ما يسمى بالصدمة الحرارية، التي تتعطل فيها قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته الداخلية، وفقًا لموقع «My health» الذي أوضح أن المحافظة على ترطيب الجسم بتناول كمية كافية من الماء، يساعد الجسم على تلافي المشكلة عند دخول مكان بارد، بعد البقاء في الشارع لمدة طويلة تحت حرارة الشمس، كذلك يساعد الانتقال التدريجي بين المكانين المتناقضين من حيث درجة الحرارة، على تكيف الجسم مع الوضع الجديد، وتجنب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.