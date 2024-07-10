وفر وقت وفلوس ومجهود.. نصائح من «القابضة للمياه» لترشيد الاستهلاك

واصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة بالمحافظات، حملة تحت عنوان «كل نقطة بتفرق» لتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك، والمحافظة على تقديم الخدمة والتقليل من إهدارها والتوفير في قيمة استهلاك فاتورة المياه الشهرية.

عادات بسيطة يمكن من خلالها ترشيد الاستهلاك وتقليل اهدارها

وأشارت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المشتركين يمكنهم ترشيد الاستهلاك وتقليل إهدارها من خال اتباع مجموعة من العادات البسيطة منها «ماتنسيش تطلعي أي لحوم من الفريزر قبلها بيوم علشان تفك براحتها، وتوفري مياه ووقت وفلوس ومجهود عشان كل نقطة بتفرق».

مراحل عملية ترشيد استهلاك المياه

وقالت الشركة إن عملية ترشيد الاستهلاك تمر بعملية إنتاج ونقل وتوزيع معقدة بمعني «وقت – فلوس– مجهود» ومع مرور الوقت والإسراف والسلوكيات الخاطئة بتتناقص، لذا يساعد الترشيد في الحفاظ على الموارد الحيوية مثل المياه والكهرباء.

تقليل فواتير الاستهلاك الشهرية

وأضافت أن الترشيد ليس مجرد توفير، فهو أيضا استثمار في المستقبل في حال توفير الاستهلاك، وهذا يساعد في تقلل فواتيرك الشهرية، «يعني فلوس تقدر تستخدمها في حاجات تانية».

ترشيد الاستهلاك وتوفير وقت وفلوس ومجهود

وطالبت الشركة المشتركين الراغبين في ترشيد الاستهلاك وتوفير وقت وفلوس ومجهود بالمتابعة والمشاركة بالرأي ليكون جزء من الحل، قائلة: «تابعنا وكمان شاركنا برأيك.. خلينا نكون جزء من الحل.. خلينا نبدأ من دلوقتي ونكون جزء من التغيير للأفضل، عشان نضمن مستقبل أفضل لينا وللأجيال الجاية، ومتقولش هي جت عليا، أيوة جت عليك علشان كل نقطة بتفرق».