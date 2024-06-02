10 خطوات للاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر يونيو 2024 برقم العداد

بدأ مشتركو شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات، في إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2024، من خلال الوسائل التي أتاحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لعميات السداد.

الاستعلام عن استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2024 برقم العداد

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وفقًا لمنشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 10 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2024 برقم العداد، على النحو التالي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابع لكل محافظة.

- إدخال رقم العداد الخاص بصاحب المنزل والمدون على فاتورة المياه السابقة الخاصة بالشهر السابق.

- اضغط على كلمة «البحث» حتى تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

- للدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب من خلال هذا الرابط « https://www.hcww.com.eg/bill-calc/#f1p1 ».

- الدخول على رابط «احسب فاتورتك بنفسك».

- إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم والعداد والعنوان بشكل صحيح.

- إدخال القراء الحالية للعداد.

- إدخال القراءة السابقة للعداد.

- الضغط على عرض الفاتورة.

- تظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، و«إجمالي الاستهلاك».

الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه عن طريق رقم الحساب

وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه عن شهر يونيو 2024 عن طريق رقم الحساب، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط الخاص بالشركة للاستعلام، وهو:https://www.hcww.com.eg/bill-calc/#f1p1.

- يتم تسجيل اسم الشخص المشترك كما هو واضح في الفاتورة.

- بعد ذلك تدوين اسم الفرع التابع للشخص المستعلم. - يتم إدخال الرقم الخاص بالمجموعة.

- يقوم الشخص بتسجيل رقم الحساب، والنقر على كلمة بحث حتى يظهر للشخص القيمة الخاصة بفاتورة المياه.