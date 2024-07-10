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عضو بـ«النواب»: مبادرة حياة كريمة تسير في المسار الصحيح لتحسين حياة المواطن

كتب:

محمد جعفر
11:29 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
النائبة غادة عجمي

النائبة غادة عجمي

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية في الفترات الأخيرة، والتي أبرزها مبادرة حياة كريمة، تهدف في المقام الأول إلى تحسين حياة المواطن المصري، والتعامل مع التحديات التي تواجهه، ما يؤكد حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيصال الاحتياجات للمواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا في القرى المصرية.

توفير حياة كريمة للمواطن المصري

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، من خلال توفير كل الاحتياجات اللازمة له من مسكن ومشرب ومأوى، مشيرة إلى أن هناك أُسر لا تستطيع الحصول على الدعم من المبادرة، بسبب عدم وصول المساعدات لها، مطالبًة المبادرة بزيادة البحث المتعمق عن الأسر المهمشة الأكثر فقرًا في القرى والنجوع.

التفاف الشعب حول المبادرة لتنفيذ المشروعات

وأكد «عجمي»، أن المبادرة تسير في المسار الصحيح لتطوير حياة المواطن المصري، وتحسين معيشته اقتصاديًا، والعمل على تقلقل نسبة الفقر والأمية في الريف ومحافظات الصعيد، مضيفًة أن المبادرة تحولت لمشروع قومي يلتف حوله الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات، وأن التكاتف الشعبي والمساندة الكبيرة للقيادة السياسية ساهم بشكل كبير في نجاح المبادرة وتنفيذها العديد من المشروعات.

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