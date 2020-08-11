الجسر الجوي الإغاثي يغادر القاهرة لتقديم المساعدات إلى بيروت

غادرت طائرة الشحن العملاقة الثالثة، مطار القاهرة ضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرساله دعما للبنان ومساندة له، لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة اللبنانية جراء إنفجار ميناء بيروت البحري قبل نحو أسبوع.

وتحمل الطائرة الثالثة من الجسر الجوى الإغاثي المصري، 14 طنا من الأدوية الضرورية لصالح وزارة الصحة اللبنانية إلى جانب الدقيق اللازم لتعويض فقد لبنان مخزونه الاستراتيجي جراء انهيار وتلف صوامع التخزين المركزية داخل الميناء البحري.

وكان في استقبال الطائرة، التي وصلت صباح أمس الإثنين مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام أحمد إمام، ورئيس وأعضاء مكتب الاتصال العسكري في السفارة المصرية.

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الإثنين، 55 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها حوالي 6397 راكبا، كما غادر المطار 59 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية وأسيوية، وإفريقية، أقلت على متنها 4296 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، سيرتها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران جدول رحلاتها اليومي، والمقرر إنطلاقها اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشركة خلال بيان لها بالأمس، أنها ستسير 24 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من « باريس، أثينا، روما، فرانكفورت، لندن، ڤيينا، اسطنبول، أديس أبابا، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل، ميلانو ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي» ، ورحلة استثنائية إلى كل من « أبها و الرياض» بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى « شرم الشيخ» ورحلة داخلية الي «الغردقة»، وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوى.

وأضاف البيان: وتقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2300 راكب من جنسيات مختلفه وإلى جهات مختلفة.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات تضم كافة الجهات المعنية و المختصة برئاسه اللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق المواني الجوية والتواجد السكاني، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وآمان جميع العاملين و المترددين علي المنشآت الحيوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات المصرية.

وكان الوزير، أكد على أن هذه اللجنة سوف تقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ICAO وذلك للتصدى لأى مخاطر قبل حدوثها بالإضافة إلى حماية جميع العملاء و العاملين بقطاع الطيران المدنى.