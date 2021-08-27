الأب وابنه وزجته.. تفاصيل خطف كورونا 3 من أسرة واحدة في بنها

وجه أبناء الدكتور مجدي أحمد النايب، صاحب أقدم صيدلية في بنها، المتوفى هو وابنه الدكتور شريف، وزوجة ابنه ساناز محمد رضا، في أقل من أسبوع، متأثرين بفيروس كورونا، رسالة لكل المواطنين والأهالى بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للوقاية من تفشي هذا المرض.

وأشار أبناء الراحل إلى أن الأسرة فقدت 3 منها في أقل من أسبوع، إذ فصلت 5 أيام فقط بين وفاة شقيقهم الدكتور شريف، وزوجته، فيما توفي والدهم الدكتور مجدي النايب بعدها بعدة ساعات، وتم تشييع جثماني الأخيرين مع بعضهما البعض أمس الجمعة.

«الوطن» أجرى بثا مباشرا مع أسرة وأقارب الدكتور مجدي أحمد النايب، رووا خلالها تفاصيل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة والدهم وشقيقهم وزوجة شقيقهم في أقل من أسبوع.

حسام النايب: احذروا كورونا وخاصة «متحور دلتا»

وقال الدكتور حسام النايب، صيدلي، نجل الدكتور الرحل مجدي أحمد النايب، لـ« الوطن» إن ما حدث هو فاجعة بكل المقاييس، سببت الحزن للجميع، مشيرا إلى أن والده الراحل كان يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأصيب بجلطة في المخ أول يوم عيد الأضحى الماضي، وتم نقله للعلاج بالمستشفى، وبعدها بـ14 يوما، اكتشفنا إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله للمستشفى وبعدها اكتشفنا إصابة شقيقي شريف النايب بأعراض الفيروس، ونظرا لإصابته السابقة في الفيروس خلال 2019 لتتدهور حالته، وننقله للمستشفى ليتوفى السبت الماضي، وتلحق به زوجته أمس الخميس الساعة 8 بعد اكتشاف إصابتها بالفيروس وتعرضها لجلطة في القلب وبعدها بعدة ساعات تعلن وفاة والدي الدكتور مجدي النايب لندفن زوجة شقيقي ووالدي أمس الخميس في مشهد حزين أثر على الجميع، مطالبا الجميع بالحذر وعدم الاستهانة بالفيروس وخصوصا في الفترة الحالية وخاصة من متحور دلتا.

وسيم النايب: كورونا ليس له كتالوج ويجب الحذر

وقال وسيم النايب نجل الدكتور مجدي النايب، وشقيق الراحل شريف النايب ضحايا كورونا في أسبوع واحد ببنها لـ«الوطن» إن الأسرة تعيش كابوسا بعد فقدان 3 أشخاص منها دفعة واحدة والأكثر حزنا هو ترك شقيقه شريف وزوجته الراحلة ساناز طفلتين، أصغرهما عام واحد، مؤكدا أن الأسرة ستكون العون والسند للطفلتين اللتين خطف كورونا والدهما ووالدتهما دفعة واحدة، وتركهما يتيمتين، مشيرا إلى أن كورونا فيروس بدون كتالوج ويجب على الجميع الحرص منه.

وكانت مدينة بنها قد شهدت أمس الخميس تشييع جثماني الدكتور مجدي احمد النايب صاحب أقدم صيدلية بمدينة بنها وزوجة نجله الراحل منذ أيام شريف النايب في جنازة شعبية بمقابر الشموت، حيث ماتوا جميعا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به الأسرة في الأيام السابقة.