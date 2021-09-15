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تغريم 11 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بدمياط

وفاة استشاري نساء وتوليد إثر إصابته بفيروس كورونا

كتب:

سهاد الخضري
02:01 م | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شنت الوحدة المحلية بمركز و مدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس المركز حملة مفاجئة، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات بفارسكور 

وقد أسفرت الحملة عن تغريم 11 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، وبلغ إجمالي ما تحصل 550 جنيها، وتحررت المحاضر والإجراءات القانونية، وصادرت الحملة 4 كراسي ومكبرات صوت، وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حملة توعية بالإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا

ودشنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط حملة ومبادرة «معًا نطمئن» للتوعية بالإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا الوبائي وأهمية تلقي لقاح كورونا بواسطة فرق التواصل المجتمعي التابعة لإدارة الإعلام والتوعية والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط بمدينة وشواطئ ومصيف مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بإشراف  الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بهدف نشر الوعي الثقافي والتوعية بالإجراءات الاحترازية الوقائية وحرصا على تلقى لقاح كورونا في الأماكن الأكثر ازدحاما.

وفاة استشاري أمراض النساء والتوليد بدمياط بكورونا 

هذا وقد أعلنت النقابة العامة للأطباء المصرية وفاة الدكتور جمال على خليل الضويني، استشاري أمراض النساء والتوليد بدمياط، إثر إصابته بفيروس كورونا كوڤيد 19، ليرتفع عدد الشهداء من الأطباء المصريين إثر إصابتهم بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة إلى 594 طبيبا وطبيبة.

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