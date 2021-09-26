القصة الكاملة للقضاء على أخطر مسلحين بأكتوبر «صور»

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، اليوم الأحد، من القضاء على اثنين من أشد العناصر الإجرامية خطورة بالطريق الصحراوي، خلال تبادل لإطلاق النار معهما، حال اختبائهما في قطعة أرض كائنة بمنطقة الكيلو 30 طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، حيث باغتتهما قوات الأمن العام المدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وتمكنت من القضاء عليهما، بعدما بادلتهما إطلاق النيران.

شديدا الخطورة

التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أوضحت أن العنصرين الإجراميين «محمد. ع» و«مراد. ض»، وأصل إقامتهما مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، يختبئان بالمنطقة الصحراوية، وتحديدا في الكيلو 30، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ويتخذان من هذه المنطقة مسرحا لهما لحيازة السلاح الناري دون ترخيص، بغرض ارتكاب جرائم استعراض القوة، وفرض السيطرة على المواطنين، وترويع الآمنين، فضلا عن وقائع مشاجرات أخرى بإستخدام الأسلحة النارية، في المنطقة.

سجل إجرامي حافل

وبمطالعة صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالعنصرين الإجراميين، نجد أن أولهما مطلوب للتنفيذ عليه في 4 أحكام بالسجن المؤبد، في قضايا استعمال قوة وسلاح ناري، وشروع في قتل، كما سبق اتهامه في قضيتي قتل عمد وحيازة سلاح، فضلا عن كونه مطلوب في 3 قضايا قتل وسلاح.. أما الثاني؛ فهو من مدينة البداري أيضا، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا قتل عمد وسلاح.

ساعة الصفر

عاث العنصران في الأرض فسادا، وتكررت البلاغات ضدهما، فضلا عن كونهما مطلوبين على ذمة أحكام قضائية في جرائم مختلفة، فبدأت الأجهزة الأمنية فى رصدهما، وتم استخدام التقنيات الحديثة فى تحديد مكان تواجدهما، وتحديد الأسلحة التي بحوزتهما، كما تحديد مداخل ومخارج المكان محاصرة المكان تحسبا للهرب، حتى حانت ساعة الصفر، اليوم الأحد.

وجرى رفع تقرير للقيادات الأمنية بما أسفرت عنه أعمال البحث والتحري والمراقبة للعنصرين، حتى صدرت الأوامر بالقبض عليهما.

تبادل إطلاق النار

بعد تقنين الإجراءات الأمنية واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية من قوات الأمن يقودها قطاع الأمن العام، ومدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العنصرين وصول القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهما بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، والقضاء عليهما.

بنادق وقنابل

وبعد إسكات مصدر النيران، تأكدت القوات من مصرعهما، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط بندقيتين، وقنبلتين يدويتين، و 9 خزائن متنوعة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسيارة ملاكي يجري فحصها للوقوف على مالكها، ومعرفة ما إن كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.