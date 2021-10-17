حبس عامل لاتهامه بقتل «عربجي» بسبب كمية ذرة أخذها لحصانة في الدقهلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بلقاس الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجديد حبس عامل في ماكينة طحين بقرية «الشوامي» بمركز بلقاس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل «عربجي» بسلاح أبيض «سكين مدبب»، بعد تشاجرهما، إثر أخذ المجنى عليه حفنة ذرة وإعطائها لحصانه، فطعنه المتهم طعنة واحدة أودت بحياته ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى بلقاس المركزي.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

واعترف المتهم «حمدي ط.»، 22 سنة، بارتكاب الواقعة، حيث ذكر أنه غضب عندما أخذ المجني عليه حفنة من الذرة من ماكينة الحطين لإعطائها لحصانه، رغم أن هذه الذرة ملك لمواطنين آخرين.

وفاة المجني عليه في مستشفى بلقاس

بدأت أحداث القضية عندما ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول محمد إبراهيم سليمان، 25 سنة، مصابا بطعنة في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت مباحث بلقاس من إلقاء القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلام المستخدم في الواقعة، وتبين أن خلافا دب بين المتهم والمجني عليه، والذي أخذ حفنة من الذرة وأعطاها لحصانه المتوقف أمام ماكينة الطحين بالقرية، وهو ما أغضب المتهم وتشاجر مع المجني عليه سرعان ما تدخل صاحب ماكينة الطحين والأهالي وتهدئة الأجواء بينهما إلا أن المتهم عاد مركز أخري وضرب الحصان بيده ثم طعن صاحبه بسكين مما تسبب في وفاته.

ومن جهة أخرى، أكد أهالي القرية أن أسرة المتهم غادرت القرية كعرف سائد في قريتهم، فيما فرضت أجهزة الأمن الحراسة على منزل المتهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.