مواعيد وأماكن سيارات خدمة مياه الشرب المتنقلة بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، توافر سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين بالتزامن مع «نوة قاسم» وموجة الطقس السييء التي نوهت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

عناوين سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأوضحت مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة وذلك فى الأماكن الآتية:

- سيارة شرق: أول شارع المعهد الدينى - العصافرة قبلي وذلك خلال الفترة من 1-12-2021 ولمده أسبوعين على أن يكون التواصل من خلال الرقم التالي 01275918005.

- سيارة وسط: أمام فندق أمون - المنشية خلال الفترة من 1-12-2021 ولمده 5 أيام، وللتواصل 01275918001.

- سيارة غرب: شارع فوزي معاذ أمام مساكن الصينيه - الهانوفي، وللتواصل 01275918003، وذلك خلال الفترة من 4/12/2102 ولمده 10 أيام.

مواعيد عمل سيارات الخدمة المتنقلة اليومية

ومن المقرر أن تعمل سيارات الخدمة المتنقلة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا.

الخدمات التي تقدمها سيارات الخدمة المتنقلة

تقدم سيارات الخدمة المتنقلة من شركة مياه شرب الإسكندرية جميع خدمات الشركة ومنها:

- تعاقد على عدادات.

- استقبال شكاوى.

- دفع فواتير.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

ونوهت الشركة إلى أنه يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.

طقس غدا والظواهر الجوية

ومن جهتها أكدت خبراء الهيئة، أنّ هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار.