بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 4 في حادثي سير بقنا

لقيت فتاة مصرعها، بينما أصيب 4 آخرون في حادثين متفرقين في قنا، اليوم السبت، الأول تمثل في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، والثاني أمام قرية دندرة.

حادث قرية بركة

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق قرية بركة بمركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن مصرع دعاء علي عبدالرحيم، 24 عاما، وإصابة منة محمد أبو المجد، 17 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد يوسف سنوسي، 24 عاما، بسحجات وكدمات.

ونُقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إصابة شخصين في قرية دندرة

أصيب شخصان صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص، أمام مدخل جزيرة دندرة بقنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، أمام مدخل جزيرة دندرة بقنا.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد عبدالنعيم بركات، 27 عاما، وأيمن محمود حسين، 50 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج في الدماغ.

ونُقل المصابون إلى مستشفى قنا العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيق.