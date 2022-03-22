ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة من بينها حجب سلع غذائية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1367) قضية تموينية متنوعة من بينهم (12) قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 204 طن) ، (5) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 45 طن) ، و (92) قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 229 طن – 6972 عبوة – 131 إسطوانة) .. بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 479 طن – 6972 عبوة – 131 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (25 طن "دقيق أبيض – مكرونة - أرز أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.

ضبط (مالكة مخبز بلدى) بمحافظة بنى سويف.. لتصرفها فى (أكثر من 23 طن "دقيق بلدى") قامت ببيعها فى السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (أكثر من 12 طن "عسل جلوكوز – سكر حر – جزر" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 4400 عبوة قمر الدين منتج نهائى بدون مستندات) وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج قمر الدين) بمحافظة القليوبية.

ضبط (أكثر من 11 طن " مكرونة - أرز أبيض - دقيق أبيض – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (10 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر تم عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (أكثر من 7 طن " أرز أبيض ") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة البحيرةالدقهلية.

ضبط (أكثر من 5 طن "تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (50 طن حديد تسليح) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (30 طن حديد تسليح – 20 طن أسمنت) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (أكثر من 2 طن "لحوم مُجمدة – مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لحوم) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5 طن "زيت طعام") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ضبط (أكثر من 12 طن "جير – غراء خام" مستلزمات إنتاج) معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الغراء بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (6 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض) بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (أكثر من 34 طن "أعلاف حيوانية" – مركزات أعلاف – أرز شعير ) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (10 طن "دقيق أبيض" ) بدون مستندات مجهولة المصدر تم عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (10 طن " أرز أبيض – مكرونة ") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرةالمنوفية.

ضبط (10 طن " سكر حر – دقيق أبيض - مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر تم عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرةالشرقية.

ضبط (8 طن " سكر حر – دقيق أبيض ") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرةالشرقية.

ضبط (6 طن " أعلاف حيوانية ") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة البحيرةالمنوفية.

ضبط (5 طن " أسمنت ") بدون مستندات تم عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة البحيرةالمنوفية.

ضبط (100 إسطوانة بوتاجاز كبيرة) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (مالك مخزن إسطوانات بوتاجاز "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (25 طن " أرز شعير") بدون مستندات مجهولة المصدر تم حجبها للبيع بأزيد من السعر المتداول ، (2 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم حجبها للبيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرةالدقهلية.

ضبط (68 طن حديد تسليح) بدون مستندات تم حجبها للبيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (3 طن "مكرونة – مسلى – زيت طعام ") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم حجبها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرةالدقهلية.

ضبط (3 طن " أعلاف حيوانية ") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم حجبها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرةالإسكندرية.

ضبط (قرابة 3 طن "مكرونة – سكر – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر تم حجبها للبيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرةالبحيرة.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة شمال سيناء.. لتصرفه فى (أكثر من 18 طن "دقيق بلدى") قام ببيعها فى السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (المدير المسئول عن إحدى الجمعيات التعاونية لصرف المقررات التموينية) بمحافظة سوهاج.. لتصرفه فى (أكثر من طن "سكر تموينى – أرز تموينى") قام ببيعها فى السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية.. لتصرفه فى (طن "دقيق بلدى") قام ببيعها فى السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة أسوان.. لتصرفه فى (أكثر من طن "دقيق بلدى") قام ببيعها فى السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة . ­

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.