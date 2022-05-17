اختبار ناجح لصاروخ فرط الصوت الأمريكي.. وسفينة يو إس إس كيرسارج تشارك في مناورات القنفذ

أعلن سلاح الجو الأمريكي، إجراء تجربة ناجحة على سلاح فرط صوتي، من طراز، أيه جي إم 183أيه، من قاذفة قنابل من طراز بي-52، يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت 5 مرات، وقالت القوات الأمريكية، في بيان، إن الاختبار تم إجراؤه يوم السبت الماضي قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي في إطار برنامج سلاح جوي للرد السريع.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي، أن واشنطن، تبذل كل ما في وسعها لتوفير هذا السلاح الفريد من نوعه لجيش بلادها في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أشار الأسطول الأمريكي السادس، إلى مشاركة سفينة الإنزال الكبيرة يو إس إس كيرسارج، التي تضم وحدات الكتيبة الاستكشافية البحرية 22، في تدريبات القنفذ-2022 بـ إستونيا، التي ستستمر حتى 30 مايو الجاري، ويشارك في التدريبات حوالي 15 ألف عسكري إستوني ودول أعضاء أخرى في حلف شمال الأطلسي الناتو.

مشروع مساعدت واشنطن لـ أوكرانيا يجتاز التصويت التمهيدي في الشيوخ

واجتاز مشروع القانون حول تقديم حزمة مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 40 مليار دولار لـ أوكرانيا، التصويت التمهيدي في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليتم التصويت النهائي، غدا الأربعاء. وصوت 81 عضوا في المجلس بـ الموافقة مقابل 11 صوتا ضده، ومن المتوقع إقرار المشروع نهائيا، غدا الأربعاء، ليوقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق.

القوات الأوكرانية تشن أكثر من 100 ضربة استهدفت مواقع روسية جنوبي البلاد

وكانت دوت صفارات الإنذار في وقت سابق، بـ العاصمة الأوكرانية كييف، فيما شنت القوات الأوكرانية، أكثر من 100 ضربة استهدفت مواقع روسية، في الجزء الجنوبي من أوكرانيا، كما قتلت 29 جنديًا روسيًا ودمروا نظام صواريخ أرض جو ومعدات عسكرية أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في كلمة مساء أمس الاثنين، إنه تم سحب عدد من العسكريين الأوكرانيين، بمن فيهم مصابين في حالة خطرة من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

بدوره، أشار زعيم حزب فورزا إيطاليا، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلوسكوني، إلى أنه لا يوجد قادة في أوروبا ولا في العالم يمكنهم التفاوض مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا، مضيفا في تصريح لوكالة أنباء أنسا الإيطالية، إن روما متورطة أيضا في الصراع، حيث أنها ترسل أسلحة إلى كييف.

برلوسكوني: موسكو ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد بلادنا

وأوضح برلوسكوني، إلى أن العقوبات على موسكو ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد بلاده، مشيرا إلى أنه ستكون هناك المزيد من الأضرار في إفريقيا، وسيكون هناك موجات من اللاجئين، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

ورفض الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني، فرض حظر أوروبي على إمدادات الطاقة الروسية، وقال إن ذلك سيضر بـ بلاده وأوروبا أكثر مما يضر روسيا، مشيرا في حديث للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس الوزراء ماريو دراجي، إلى ان روما ليس بوسعها في الوقت الراهن الاستغناء عن غاز موسكو.

وفي وقت سابق، اختتم برلمان فنلندا المناظرات والنقاشات حول انضمام هلنسكي المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وقال في بيان، إن النقاش استمر لأكثر من 14 ساعة، وتم خلاله القاء 212 خطاب، فيما تم إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الخارجية.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أمس الاثنين، أن أي مخاوف أمنية لدى أنقرة بشأن محاولة السويد وفنلندا للانضمام إلى التكتل العسكري تحتاج إلى معالجة، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأمس الاثنين، هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع معاهدة الأمن الجماعي بعاصمة بلاده موسكو، بالرد على توسع الناتو في فنلندا والسويد، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث العمليات في أوكرانيا ضمن اجتماع مغلق للمنظمة.

وقال بوتين، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورا مهما للغاية في تحقيق الاستقرار في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، معربا عن أمله في أن تزداد قدراتها ونفوذها.

شولتس: أجريت عدة محادثات مع زيلينسكي استغرقت إجمالي 11 ساعة

وفي ألمانيا، أعلن مستشار البلاد، أولاف شولتس، أنه أجرى في الأشهر الأخيرة عدة محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استغرقت ما مجموعه 10-11 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وأضاف شولتس، على قناة تليفزيونية، أنه لن يزور العاصمة الأوكرانية كييف فقط من أجل التقاط الصور، مشيرا إلى أنه يريد أن يفعل ذلك عندما تكون هناك فرصة لتحقيق نتائج.

بدورها، أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن لا يستطيع تأكيد التقارير تحدثت عن مباحثات يجريها الأخير للسماح لسفن الحبوب الأوكرانية بمغادرة الموائئ مقابل تخفيف القيود على صادرات الأسمدة من روسيا وبيلاروس، وقال لوكالة أنباء تاس الروسية، إنه يمكنه فقط تذكر التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لـ الأمم المتحدة في فيينا، مضيفا إن قضية الأمن الغذائي مهمة للغاية للأمين العام.

وأوضحت سفيرة واشنطن لدى منظمة الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن الولايات المتحدة، تدعم جهود جوتيريش لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية، مشيرة إلى عدم وجود عقوبات أمريكية على المنتجات الزراعية الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية..

شالنبرج: النمسا ليست محايدة سياسيا

وفي النمسا، أعلن وزير خارجية البلاد، ألكسندر شالنبرج، أن بلاده لا تعتزم أن تحذو حذو فنلندا والسويد في مساعيهما إلى الانضمام إلى الناتو، مشيرا على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى ان وضع بلاده الجغرافي وتاريخها مختلف.

وأكد شالنبرج، أن النمسا ليست محايدة سياسيا فلا يوجد حياد في الحرب، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى إجماع بشأن حظر نفط روسيا

من جانبه، أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى فشل قادة الاتحاد في التوصل إلى إجماع بشأن حظر نفط روسيا و حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل.

واقترح الاتحاد الأوروبي، حظر جميع واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام الجاري وإزالة بنك سبيربنك الروسي من نظام سويفت.

أوربان يؤدي اليمين: لن أدعم مشروع الحظر على النفط الروسي

وفي المجر، أدى فكتور أوربان، أمس الاثنين، اليمين رئيسا للحكومة بعد فوزه الساحق في انتخابات أبريل الماضي، وشن هجوما جديدا على الاتحاد الأوروبي والغرب الانتحاري، وقال إن لن يدعم مشروع الحظر على النفط الروسي، مشيرا إلى اعتماد بلاده على نفط موسكو.

بدورها، قالت قناة زد دي إف التلفزيونية الألمانية، إن دول أمريكا اللاتينية، بينها كوبا وفنزويلا والأرجنتين ونيكاراجوا تدعم بالكامل عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.