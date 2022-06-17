تحرير 30 محضرا وإعدام 250 كيلو أغذية فاسدة في حملات تموينية بالدقهلية

شنت الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، حملات على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين وتنظيم عمل الباعة الجائلين، وحررت 30 محضرا وأعدمت 520 كيلو جرام مواد غذائية، وذلك ضمن حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن للمرور على المحلات والمطاعم والأسواق بمراكز ومدن شربين وجمصة ومحلة الدمنة والسنبلاوين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين، والعمل على توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.

حملة مكبرة للجنة الخماسية بنطاق شربين

بدأت الحملات في مركز ومدينة شربين، حيث قالت المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ الحملة المكبرة للجنة الخماسية بنطاق المركز، بمشاركة ممثلي حماية المستهلك والطب البيطري والتموين والشرطة ورخص المحلات والزراعة والبيئة والمتابعة والإشغالات، حيث تم المرور الميداني على المحلات التجارية والصناعة والغذائية والجزارة وبيع اللحوم المجمدة والأسماك المملحة والطازجة داخل المدينة، للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية لاستخدامها الآدمي والتصدي للغش التجاري وضبط الأسعار.

إعدام 520 كيلو أغذية فاسدة

وأضافت «الحمادي»، في بيان صحفي، أنه تم تحرير 30 محضرا بالمخالفات المتنوعة، وتم إعدام 520 كيلو جرام لكميات من اللحوم والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات، وشملت (160 كيلو لحوم مجمدة و105 كيلو لحوم وعجينة الحواوشي و15 كيلو أسماك مملحة و90 كيلو من المعجنات والخبز و85 كيلو من الأغذية والمعلبات و40 كيلو من السمن والزيوت و25 كيلو من البسكويت والجاتوه)، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة.

وقال اللواء ضياء الدين قطب، رئيس مدينة جمصة، إنه تمت متابعة أعمال تنفيذ حملة مكبرة بإشراف نواب مدينه جمصة على مخزن لتعبئة المواد الغذائية بتقسيم 15 مايو، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية بمخزن التعبئة، بالمخالفة لشروط الترخيص والبيئه والتموين والصحة والأمن الصناعي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتقرر غلق المنشأة.

إعدام كميات كبيرة من المخللات بمحلة دمنة

وأكدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مدينة محلة دمنة، على متابعة تنفيذ أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت التجارية والغذائية بالمدينة، والتي تضم التموين والطب البيطري والصحة والبيئة ورخص المحلات، حيث تم المرور على المحلات بالمناطق المختلفة بالمدينة، وتم إعدام كميات كبيرة من المخللات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنه تمت مواصلة أعمال المتابعة الميدانية لتنظيم حركة عمل الباعة الجائلين بشوارع المدينة، حيث تم اختيار أماكن بديلة لهم لتمكينهم من ممارسة أعمالهم في البيع والشراء، دون إحداث إعاقة للحركة المرورية، وكذا تنظيم أعمال تحصيل مستحقات الدولة طبقا للقانون.

وشملت مناطق التنظيم للباعة الجائلين شارع بورسعيد والكورنيش وطريق نوب وسوق السمك، وتم توجيه الشكر للباعة على التزامهم وتعاونهم مع أجهزة المركز في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.