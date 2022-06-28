الحصيلة تتصاعد: 16 قتيلا نتيجة قصف روسي على مركز تسوق أوكراني

أعلنت هيئة إسعاف أوكرانية، ارتفاع قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على مركز تسوق «أمستور» في كريمنشوك بمنطقة بولتافا شرقي البلاد، إلى 16 قتيلا وإصابة 59 آخرين.

وأمس الاثنين، أطلقت القوات الروسية صاروخين من طراز «كيه أتش 22» على مركز تجاري في كريمنشوك، كان يتواجد به أكثر من 1000 مدني. وفي وقت سابق، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالضربة الروسية على مركز التسوق واصفا القصف بـ الإرهابي والسافر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن أوكرانيا، مستعدة لتفجير محطة «كريفوروجسكي» للطاقة الحرارية لاتهام «موسكو» بخلق أزمة طاقة وأزمة إنسانية، وأوضح رئيس المركز، ميخائيل ميزينتسيف، أن كييف نشرت بشكل متعمد قواتها في المحطة ونفذوا قصفا ممنهجا للمناطق الشمالية من «خيرسون»، لاستفزاز القوات الروسية من أجل الرد على مصادر إطلاق النار.

من جانبه، أشار الضابط في قوات جمهورية «لوجانسك» الشعبية أندري ماروتشكو، إلى أن مصنع «أزوت» للكيماويات في مدينة «سيفيرودونيتسك» شرقي أوكرانيا، عمليا لم يتأثر من الأعمال القتالية، مضيفا ان المصنع سيكون قادرا قريبا على بدء العمل لصالح الجمهورية.

مدفيديف: أي محاولة للاعتداء على «القرم» الروسية ستعتبر إعلان حرب ضد «موسكو»

بدوره، قال نائب رئيس «مجلس الأمن القومي» الروسي دميتري مدفيديف، إن أي محاولة للاعتداء على «شبه جزيرة القرم» الروسية ستعتبر إعلان حرب ضد «موسكو»، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «أرجومينتي إي فاكتي» الروسية، إنه إذا فعلت ذلك دولة بحلف شمال الأطلسي «الناتو» فإن ذلك سيكون صراعا مع الحلف بأكمله، وستكون حربا عالمية ثالثة تخلف كارثة كبرى.

وأضاف مدفيديف، أن الوضع غير النووي لبحر البلطيق سيصبح شيئا من الماضي، وسيزداد تجمع القوات البرية والبحرية في الاتجاهات الشمالية بشكل خطير.

مدفيديف: «الناتو» قريب من الحدود الروسية

وأشار مدفيديف، إلى أن الحلف قريب من الحدود الروسية حتى بدون السويد وفنلندا، وأوضح المسؤول الروسي، حول انضمام «ستوكهولم» و«هلسنكي» إلى «الناتو»، أن سيكون لـ«موسكو» خطوات مجابهة.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن القومي قائلا، إن توسع حلف شمال الأطلسي في هذه الحالة سيؤدي إلى زيادة مسافة حدوده البرية مع موسكو أكثر من الضعف، ما يتوجب على بلادنا تعزيز حدودها.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، تعليقا على العقوبات المفروضة على بلاده، أن من أولويات سياسة موسكو إنشاء منتجات ومكونات محلية تجعل من الممكن الاستغناء عن القطع أو البرامج أو الخدمات المستوردة.

مدفيديف: اقتصاد بلادنا لن ينهار..وروسيا ستكون قادرة على تطوير الصناعة

وأكد مدفيديف، أن اقتصاد بلاده لن ينهار كما يتمنى الغرب، وأوضح المسؤول الروسي، أن روسيا ستكون قادرة على تطوير الصناعة وستحدث ثقوبا كبيرة في «الستار الحديدي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة «الخارجية الروسية»، ماريا زاخاروفا، على «تليجرام»، ردا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، إن النزاع في أوكرانيا هو نتيجة لسياسات الدول الغربية الاستفزازية والهدامة وذلك

وفي وقت سابق، أشار شولتس، إلى أن العلاقات مع روسيا لا يمكن العودة للوراء بها بسبب الحرب «الروسية الأوكرانية»، وأضاف مستشار ألمانيا، أن الحرب تسببت بانقسام عميق في العلاقات الدولية.

«الأمم المتحدة» تعرب عن قلقها بشأن احتدام الأعمال القتالية في أوكرانيا

من جانبها، أعربت منظمة «الأمم المتحدة»، عن قلقها بشأن احتدام الأعمال القتالية في أوكرانيا، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة تأمل في مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية للحرب «الروسية الأوكرانية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد دوجاريك، أن منظمة «الأمم المتحدة» ترغب في اتفاق شامل لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتصدير الأسمدة الروسية في أسرع وقت ممكن، وأشار المتحدث الأممي، إلى أن المفاوضات بشأن مثل هذا الاتفاق جارية.

وفي سياق متصل، قالت قناة «إن بي سي» الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن عن تمديد وجود بعض قوات بلاده في بولندا، خلال قمة حلف «الناتو» المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء في العاصمة الإسبانية «مدريد».

بايدن سيكشف تغييرات في الوجود العسكري الأمريكي في دول البلطيق

ونقلت «إن بي سي»، عن مصادر لم تسمها، أن من المقرر أن يكشف بايدن النقاب عن التمديد، بالإضافة إلى تغييرات في الوجود العسكري الأمريكي في دول البلطيق، كجزء من رحلته إلى أوروبا، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي قد يعلن أيضًا عن إضافة سفينتين أخرتين إلى تواجد البحرية الأمريكية في محطة روتا البحرية بـ إسبانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«موديز»: «موسكو» عجزت عن سداد ديون «اليوروبوند».. ولا نستبعد المزيد من الحالات

اقتصاديا، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، عجز «موسكو» عن سداد ديونها الخارجية عن سندات «اليوروبوند» الأوروبية، موضحة في بيان، أن عوائد السندات عن اثنين من الإصدارات للسندات الأوروبية لم تصل، أمس الاثنين إلى المستثمرين خلال فترة التسهيلات، ما يمثل عجزا عن سداد الديون.

ولم تستبعد «موديز» المزيد من حالات عجز سداد الديون في وقت لاحق، وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى السندات ليست مقومة بالعملة الروسية «الروبل»، وسداد عوائدها بهذه العملة يعتبر عجزا عن السداد.

من جانبه، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سييارتو، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،إن «بودابست» لن تناقش مع «الاتحاد الأوروبي» فرض حظر على الغاز الروسي لأن هذه الخطوة ستدمر اقتصاد بلادها.