أول إصابة بجدري القرود في نيوزيلندا.. و19 وفاة بكورونا في كوريا الجنوبية

تشهد عدد من الدول حول العالم حالة من الترقب والحذر من فيروس جدري القرود، الذي ظهر في وقت سابق من العام الجاري، في بعض المناطق عبر العالم، في وقت لايزال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يواصل تفشيه، مسجلا إصابات بلغت 560.2 مليون حالة منذ ظهور الفيروس في أواخر العام 2019.

وسجلت السلطات الصحية في نيوزيلندا، أول إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد، وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أمس السبت، أن حالة الإصابة لشخص في الثلاثينات من عمره يعيش في مدينة «أوكلاند»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الصحة النيوزيلندية: المصاب عاد مؤخرا من الخارج

وأشارت الوزارة النيوزيلندية، إلى أن المصاب عاد مؤخرا من الخارج من دولة ظهرت بها حالات إصابة بـ«جدري القردة»، مضيفة أن هناك عددا قليلا جدا من المخالطين للحالة المصابة، حيث صدرت لهم نصائح بمراقبة الأعراض.

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 1460 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 4.76 مليون حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 18.5 مليون حالة

وسجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، 20410 إصابة بـ«كورونا» بينها 250 حالة وافدة من الخارج و19 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18511845 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 24643 حالة وفاة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 65 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 17 حالة في قوانجدونج و 11 في «أنهوي»، وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير، اليوم الأحد، إلى خروج 35 مريضا من مستشفيات البر، بعد تعافيهم من الفيروس، لتصل إجمال الحالات إلى 220380 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 560.2 مليون حالة

وسجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميًا، 560 مليونًا و269 ألفًا و107 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و372 ألفًا و423 حالات وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 533 ملايين و184 ألفا و433 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».