إحالة العاملين في 7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق بتهمة «التزويغ»

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد إمام، من العاملين بالإدارة، بمتابعة مقر إداره شباب طوخ وبعض مراكز الشباب الواقعه بنطاق إدارتي طوخ وبنها.

متابعة العمل في إدارة شباب طوخ

وتمت متابعة مقر إدارة شباب طوخ، للتاكد من مدى التزام العاملين بالحضور وجدية سير العمل بها، وتبين أن الإدارة مفتوحه وتمارس مهامها، في ظل غياب عدد من العاملين بها.

متابعة مراكز شباب إدارة بنها

كما شملت المتابعة مراكز شباب «منية السباع ونقباس وسندنهور» بإدارة بنها، وتبين أن هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل، كما تم متابعة مركز شباب «جزيرة بلى وكفر الشيخ إبراهيم»، وتبين أنهما مفتوحان في ظل غياب بعض العاملين بها، بينما تبين إغلاق مركزي الشباب في «عزبه رشيد وكفر الحصة»، في أوقات العمل الرسمية.

وفي إداره شباب طوخ، تم متابعة مركز شباب «السيفا وبرشوم الصغرى وبرشوم الكبرى»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، أما مركز شباب «كفر الفقهاء» كان مفتوحاً في ظل غياب بعض العاملين به، وتبين إغلاق مركزي شباب «كفر عابد والصالحية» في أوقات العمل الرسمية، وأوصت اللجنه مراكز الشباب باستخراج الإيصال الخاص بإيجار الملعب قبل ممارسه النشاط عليه، كما أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز الشباب.

وقرر «الصبروط» إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك مؤكداً استمرار حملات المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والهيئات، وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب وتحقيق انضباط العاملين، والتأكد من تقديم خدمات مرتكز الشباب لروادها.