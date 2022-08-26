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سائق شاحنة يصدم شرفة مقهى ببروكسل ويدهس 6 أشخاص «فيديو»

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رؤى ممدوح
05:56 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
صورة أرشيفية لعملية دهس شاحنة

صورة أرشيفية لعملية دهس شاحنة

قالت فرقة إطفاء ومدعون عامون في العاصمة البلجيكية إن شاحنة صدمت شرفة مقهى في وسط بروكسل اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة وجرى نقلهم لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات العاصمة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

هروب سائق الشاحنة

وحول التفاصيل المتاحة، هرب سائق الشاحنة بعد الحادث قبل الساعة الواحدة ظهرا بقليل، وقال متحدث باسم الادعاء في بروكسل إنه بالتوقيت المحلي 1100 بتوقيت جرينتش وما زال البحث جاريا.

هل كان حادث الشاحنة متعمدًا أم لا؟

ولم يتضح ما إذا كان الحادث عابرًا أم متعمدًا، على الرغم من أن شهودًا قالوا لوسائل إعلام بلجيكية، إن الشاحنة دخلت شارع سان ميشيل، الذي يؤدي إلى منطقة تسوق مزدحمة مع صرير الإطارات، ويبدو أنها استهدفت المقهى وتوجهت بسرعة عالية نحوه.

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بقلم رؤى ممدوح