مصر تشارك في معرض «فرانكفورت» الدولي للكتاب 2022.. ينطلق الأربعاء

في أول مهام عمله بعد توليه منصب رئيس الهيئة العامة للكتاب، توجه الدكتور أحمد بهي الدين العساسي إلى ألمانيا، إذ تمثل الهيئة العامة للكتاب مصر في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022 والذي ينعقد في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، ويشارك في الدورة الحالية أكثر من 4 آلاف جهة عرض، من 65 دولة من مختلف أنحاء العالم.

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، تأسس في 1949، ويعد هو أكبر حدث دولي ثقافي يعني بالكتاب والأدب بصفة عامة، المعرض يعد الأهم في العالم، وفي كل عام يلتقي بالمعرض عشرات الألاف من المثقفين والكتاب والباحثين والناشرين من شتى الدول، ويتم أيضا طرح عشرات الألوف من عناوين الكتب من كل الثقافات وفي كل عام أيضا يحل على هذا المعرض ضيف شرف، وتحل إسبانيا ضيف الشرف للدورة الحالية.

أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أصدرَت مؤخرًا قرارًا بتولي الدكتور أحمد بهي الدين، قائمًا بأعمال رئيس هيئة الكتاب، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للدكتور هيثم الحاج على، الرئيس السابق لهيئة الكتاب.

أحمد بهي الدين، عمل أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة حلوان، وحصد جائزة الدولة التشجيعية فرع الفنون، له العديد من المؤلفات من بينها «السيرة الهلالية رواية في دلتا مصر، والغناء الديني في الاحتفالات التقليدية المصرية»، وهو عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي في المجلس الأعلى للثقافة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

في سياق آخر، تستعد وزارة الثقافة حاليا لتنظيم الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف المعرض، كما تمّ اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية الدورة، والكاتب كامل الكيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.