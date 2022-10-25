مركز معلومات الوزراء: ضبط معدل النمو السكاني يحقق طفرة في الاستثمارات

قالت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن معدل النمو السكاني يفرض تحديات كبيرة جدًا على الأداء الاقتصادي، كونه يستلزم قدرا كبيرا من الاستثمارات للإنفاق على العديد من الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن انخفاض النمو السكاني سيمكن الدولة من توصيل ثمار النمو الاقتصادي لأعداد أكبر من المواطنين من خلال زيادة الدخل، وهو ما دفع الحكومة إلى الحديث حول رفع معدلات النمو لتوازي معدلات النمو السكاني المرتفعة.

الحكومة عززت استثماراتها خلال 8 أعوام لخلق المزيد من فرص العمل

وأضافت عبد المنعم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن زيادة معدلات النمو السكاني تمثل ضغط على قدرة الحكومة في استثمار المزيد من رؤوس الأموال على المشروعات التي من شأنها أن تزيد من دخل المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت خلال 8 سنوات سابقة بتعزيز الاستثمارات العامة بصورة كبيرة جدًا، لكي تستمر في خلق المزيد من فرص العمل.

ضبط معدلات النمو السكاني وارتفاع معدلات الادخار والاستثمار

وأكدت رئيس المحور الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه كلما كان النمو الاقتصادي معتدلًا ووتيرة النمو السكاني معتدلة، كلما وصلت ثمار النمو الاقتصادي بشكل أفضل وأسرع للمواطن المصري، وارتفع متوسط دخل الفرد، لافتة إلى أن معدلات النمو السكاني تتراوح بين 2% إلى 2.5%، مؤكدة أن ضبط معدلات النمو السكاني يتبعه ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار، إضافة إلى التحكم في مستوى دخل الفرد في مصر.