متحف أعلام الدقهلية.. حكاية عظماء أثروا الحياة بالعلم والإبداع

على مر العصور، كانت الدقهلية منبعا لعظماء أثروا الحياة الاجتماعية، والفنية، والثقافية، والعلمية، والسياسية، وغيرها من المناحي، فلم يخل مجالًا إلا برز فيه أحد أبناء الدقهلية، وتبوأ مكانة رفيعة في تخصصه، بعضهم رحل عن الدنيا، وظل اسمه باقيا ومخلدا حتى الآن، لعل أبرزهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والكاتب الكبير أنيس منصور، ومنهم من هم أحياء، مثل الكابتن محمود الخطيب، والفنان يحيى الفخراني.

وخلدت محافظة الدقهلية، علمائها وفنانيها وأعلامها، في متحف أعلام الدقهلية، الذي خصصت له مكانا كبيرا داخل مبنى المحافظة، لتخليد مشاهير المحافظة.

مشاهير الدقهلية في المجال العلمي

الدكتور فاروق الباز أحد علماء وكالة ناسا الفضائية.

الدكتورة زينب شعبان أبو النجا الحاصلة على لقب سيدة العالم في الكيمياء.

مشاهير الدقهلية من الوزراء

الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتور إبراهيم محلب وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.

الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، ووالده الدكتور مصطفى الجبلي وزير الزراعة الأسبق.

الدكتور مفيد شهاب الدين وزير التعليم العالي الأسبق.

المهندس محمد عبد الهادي سماحة وزير الري الأسبق.

محمد فائق وزير إرشاد قومي مصري سابق.

محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.

أعلام الدقهلية من الفنانين

كمال الشناوي.

عادل إمام.

رشدي أباظة.

شريف منير.

يونس شلبي.

فاتن حمامة.

أحمد خليل.

يحيى الفخراني.

صلاح قابيل.

مظهر أبو النجا.

سعيد عبد الغني.

تامر هجرس.

باسم سمرة.

ليلى فهمي.

حسن فايق.

إنعام سالوسة.

أحمد عقل.

سهير زكي.

أمل رزق.

أحمد صيام.

إسعاد يونس.

طارق لطفي.

نجاح الموجي.

علوية جميل.

مشاهير الدقهلية في الغناء

كوكب الشرق أم كلثوم.

إيهاب توفيق.

خالد عجاج.

رياض السنباطي.

عايدة الشاعر.

مشاهير الدقهلية في الإعلام

الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي.

الإعلامية منى الشاذلي.

الكاتب الصحفي خالد صلاح.

الكاتب الصحفي محمد شبانة.

الصحفي محمد التابعي.

الإعلامية سهير الأتربي.

الإعلامية نيرڤانا إدريس.

الإعلامية ليلى رستم.

الكاتب الصحفي مجدي مهنا.

الكاتب الصحفي سعد هجرس.

الإعلامي مسعد أبو ليلة.

الإذاعية نادية صالح.

الإعلامي أحمد فراج.

الإذاعي جمال الشاعر.

الإذاعي طاهر أبو زيد.

الكاتب الصحفي والإعلامي خيري رمضان.

الإعلامية أماني ناشد.

مشاهير الدقهلية من رجال الدين

الشيخ محمد متولي الشعراوي.

البابا تواضروس.

الشيخ سيد النقشبندي.

الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

أعلام المنصورة في مختلف المجالات

الكاتب أنيس منصور.

الكابتن محمود الخطيب.

المحامية فريدة حسان.

الكاتب نعمان أشور.

السياسي دكتور رفعت السعيد.

الشاعر محمد حسين هيكل.

رئي سالزمالك مرتضى منصور.

الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق.

المؤرخ والصحفي صلاح عيسى.

المخرج حسين الإمام.

الكاتبة فريدة النقاش.

الدكتور سعد الدين الهلالي.

الشيف حسن.

عزيزة هانم شكري الشهيرة بالسفيرة عزيزة.