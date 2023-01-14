جدول امتحانات الصف الأول الثانوي التيرم الأول 2023: تنتهي 25 يناير

انطلقت أول أيام الاختبارات، وفقًا لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي التيرم الأول 2023 اليوم، في جميع المحافظات، بينما اختلفت المواد التي أدى الطلاب الامتحان فيها من محافظة لأخرى، وفقًا لكل جدول امتحانات في كل محافظة.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، والتي من المقرر أن تنتهي 25 يناير 2023.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الغربية

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 في محافظة الغربية كالتالي:

السبت 14/1/2023: امتحان اللغة العربية.

الأحد 15/1/2023: امتحان اللغة الإنجليزية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان الرياضيات.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والتربية المهنية.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان الفيزياء.

السبت 21/1/2023: امتحان الأحياء.

الأحد 22/1/2023: امتحان الكيمياء.

الاثنين 23/1/2023: امتحان التاريخ، والتربية الدينية.

الثلاثاء 24/1/2023: امتحان الجغرافيا، والحاسب الآلي.

الأربعاء 25/1/2023: امتحان الفلسفة والتربية الوطنية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي القاهرة

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 محافظة القاهرة، كالتالي:

السبت 14/1/2023: امتحان اللغة العربية، والفلسفة والمنطق.

الاثنين 16/1/2023: امتجان اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والكيمياء.

السبت 21/1/2023: امتحان الفيزياء، والتاريخ.

الاثنين 23/1/2023: امتحان الرياضيات، والأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الدقهلية

أمّا جدول امتحانات الترم الأول 2023 للصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية فإنّه جاء كالتالي:

الاثنين 9/1/2023: امتحان اللغة العربية.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادة الكيمياء.

السبت 14/1/2023: امتحان مادة الأحياء.

الاثنين 16/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان الفيزياء.

الأحد 22/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

الثلاثاء 24/1/2023: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 26/1/2023: امتحان التاريخ والفلسفة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 الجيزة كالتالي:

الأحد 15/1/ 2023: امتحان اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 17/ 1/2023: امتحان الكيمياء، والجغرافيا.

السبت 21/1/2023: امتحان التايخ، والأحياء.

الاثنين 23/1/2023 امتحان الرياضيات، والفلسفة.

الأربعاء 25/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القليوبية

وجاء جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الأول الثانوي بمحافظة القليوبية كالتالي:

السبت 14/1/2023 امتحان اللغة العربية، والتاريخ.

الاثنين 16/1/2023: امتحان الكيمياء، والجغرافيا.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحياء.

الأحد 23/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

الثلاثاء 24/1/2023: امتحان الرياضيات، والفلسفة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي أسوان وسوهاج

السبت 14 يناير 2023: امتحان اللغة العربية، والأحياء.

الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات، والتاريخ.

الأربعاء 18/1/ 2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والكيمياء.

الأحد 22/1/2023: امتحان الفيزياء، والجغرافيا.

الثلاثاء 24 يناير 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي المنوفية

السبت 14/1/2023: امتحان اللغة العربية، والتاريخ.

الاثنين 16/1/2023: امتحان الكيمياء، والجغرافيا.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحياء.

الأحد 22/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

الثلاثاء 24/1/2023: امتحان الرياضيات، والفلسفة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي قنا

السبت 14/1/2023: امتحان اللغة العربية، والتاريخ.

الاثنين 16/1/2023: امتحان الكيمياء، والجغرافيا.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية.

السبت 21/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والأحياء.

الاثنين 23/1/2023: امتحان الفيزياء، والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي دمياط

السبت 14/1/2023: امتحان اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى.

الاثنين 16/1/2023: امتحان الكيمياء.

الثلاثاء 17/1/2023 امتحان الرياضيات.

الأربعاء 18/1/ 2023: امتحان التاريخ.

السبت 21/1/2023: امتحان الأحياء، والفلسفة.

الأحد 23/1/2023: امتحان الجغرافيا.

الاثنين 23/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 24/1/2023: امتحان الفيزياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإسماعيلية

السبت 14/1/ 2023: امتحان اللغة العربية، والأحياء.

الاثنين 16/1/2023: امتحان الكيمياء، والجغرافيا.

الأربعاء 18/1/2023 امتحان الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.

الثلاثاء 24 يناير امتحان الفيزياء، والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الإسكندرية

الثلاثاء 10/1/2023: امتحانات اللغة العربية.

الخميس 12/1/2023: امتحان الكيمياء، والجغرافيا.

الأحد 15/1/ 2023: امتحان اللغة الأجنبية، والتاريخ.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 21/1/2023: امتحان الفيزياء، والفلسفة والمنطق.

الاثنين 23/1/ 2023: امتحان الرياضيات.

الأربعاء 25/1/2023: امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي أسيوط

السبت 14/1/2023: امتحان اللغة العربية، والأحياء.

الاثنين 16/1/2023: امتحان الرياضيات، والتاريخ.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والكيمياء.

الأحد 23/1/2023: امتحان الفيزياء، والجغرافيا.

الثلاثاء 24/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي شمال سيناء

الاثنين 9/1/2023: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأربعاء 11/1/2023 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وتكنولوجيا الصناعة والزراعة وإدارة الأعمال والمشروعات.

السبت 14/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

الاثنين 16/1/2023: امتحان الرياضيات، والفلسفة والمنطق.

الأربعاء 18/1/2023: الفيزياء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

السبت 21/1/ 2023: امتحان التاريخ، والأحياء.

الاثنين 23/1/ 2023: امتحان الكيمياء، والتربية الوطنية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الشرقية

الاثنين 9/1/2023: امتحان اللغة العربية.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان الكيمياء، والجغرافيا.

السبت 14/1/ 2023: امتحان الأحياء.

الاثنين 16/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

السبت 21/1/2023: امتحان الرياضيات.

الاثنين 23/1/2023: امتحان الفلسفة والمنطق، والتاريخ.