أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق المصرية.. مستقرة

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ، بسبب وفرة المعروض في السوق المحلي واستيراد كميات كبيرة من الدجاج البرازيلي المجمد، الذي ساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، حسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 20-4-2023

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 20-4-2023، وفق شعبة الدواجن كما يلي:

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و7.25 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 3 و3.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 5.5 و 6.5 جنيه.

- يبلغ الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 12 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الوادي 10.75 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة العناني 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 7 و7.25 جنيه.

- سعر شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وعن أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي، فبلغت 10.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

كما تكون أسعار الكتاكيت عمر يوم كما يلي:

- يتراوح سعر كتكوت هجين بين 4 و5 جنيهات.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 4.5 و 5.5 جنيه.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 4.5 و5.5 جنيه.