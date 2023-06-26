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شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار الزيوت وإقبال المواطنين على الشراء

كتب:

مريم حنفي
10:02 م | الإثنين 26 يونيو 2023
أسعار الزيوت تسجل تراجعاً ملحوظاً

أسعار الزيوت تسجل تراجعاً ملحوظاً

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن الفترة الحالية تشهد اقبالاً كثيفاً على شراء زيوت الطهي وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك، في ظل التراجع الملحوظ بأسعار الزيوت في الأسواق المحلية، نتيجة توافر كميات كبيرة. 

أسباب تراجع أسعار الزيوت 

وأضاف «المنوفي» أن استيراد الزيت الروسي من الخارج ساهم أيضا في هبوط الأسعار حالياً متوقعاً مزيد من الانخفاضات فيما يخص كافة السلع الغذائية وليست زيوت الطهي فقط منها الأرز والقمح والدواجن والبيض والأعلاف. 

أسعار الزيوت 

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية أن زجاجة الزيت ال500 جرام تسجل في الأسواق المصرية 30 جنيهاً ويتراوح سعر الزجاجة ال750 جراماً ما بين 40 و45 جنيهاً كما يتراوح سعر اللتر ما بين  60 و65 جنيهاً فيما تباع زجاجة الزيت داخل منافذ التموين بسعر 25 جنيها. 

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بقلم مريم حنفي