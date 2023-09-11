رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عالم بالأزهر: الغضب أول مداخل الشيطان لهدم البيوت

كتب:

مريم جاد
09:40 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
الشيخ أبو اليزيد سلامة

الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب السيدة عائشة والسيدة خديجة، حتى بعد وفاتها، وكان يكرم من يأتي من طرفها، حتى غارت السيدة عائشة منها، «كان ممكن يقول خلاص دي ماتت، لكنه قال عنها، إنها واستني بمالها ووقفت بجانبي»، ولم يكذب حيال حبه لها ومساندته.

وأضاف «يجب أن تكون الزوجة هي السكن، مثلما كانت تفعل السيدة خديجة مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

الغضب أول مداخل الشيطان لهدم البيوت

وأضاف سلامة، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن الغضب أيضًا فعل غير محمود، ويعتبر أول مداخل الشيطان لحياة الزوجين حيث يقوم الغضب بتحويل الغيرة إلى شك بين الزوجين فيؤدي إلى زيادة الخلافات الزوجية وإفساد العلاقة بينهم».

وتابع بأن الغضب يمكن أن يدخل سوء الظن بين الزوجين، مما يجعل كل طرف منهما يشك بالآخر ويظن به السوء، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الغضب لأنه يفسد العلاقات بين الناس.

اقرأ المزيد:

«القاهرة والناس» تشيد بصورة «الوطن» في معرض الكتاب: تحفة فنية

أول دعوى قضائية لوقف برنامج إبراهيم عيسى وقطع التردد عن «القاهرة والناس»

تدهور حالة مذيعة «القاهرة والناس» بسبب كورونا: تعبانة أوي

نفسي تقيل وصعب.. تدهور حالة مذيعة «القاهرة والناس» بعد إصابتها بكورونا

محمد علي خير يعلن انتهاء "المصري أفندي" ومغادرة قناة "القاهرة والناس"

الليلة.. محمود مسلم ضيف "النبض الأمريكي" على "القاهرة والناس"

الأحد.. الحلقة الأخيرة من برنامج "العباقرة أصحاب" على القاهرة والناس

4 حلقات استثنائية على "القاهرة والناس" بمناسبة 30 يونيو
بقلم مريم جاد