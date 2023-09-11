عالم بالأزهر: الغضب أول مداخل الشيطان لهدم البيوت

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب السيدة عائشة والسيدة خديجة، حتى بعد وفاتها، وكان يكرم من يأتي من طرفها، حتى غارت السيدة عائشة منها، «كان ممكن يقول خلاص دي ماتت، لكنه قال عنها، إنها واستني بمالها ووقفت بجانبي»، ولم يكذب حيال حبه لها ومساندته.

وأضاف «يجب أن تكون الزوجة هي السكن، مثلما كانت تفعل السيدة خديجة مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

الغضب أول مداخل الشيطان لهدم البيوت

وأضاف سلامة، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن الغضب أيضًا فعل غير محمود، ويعتبر أول مداخل الشيطان لحياة الزوجين حيث يقوم الغضب بتحويل الغيرة إلى شك بين الزوجين فيؤدي إلى زيادة الخلافات الزوجية وإفساد العلاقة بينهم».

وتابع بأن الغضب يمكن أن يدخل سوء الظن بين الزوجين، مما يجعل كل طرف منهما يشك بالآخر ويظن به السوء، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الغضب لأنه يفسد العلاقات بين الناس.