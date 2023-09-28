الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة.. متى تنخفض الحرارة؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة، لتكون ذروة الموجة الحارة، مشيرة إلى انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن ذروة الموجة الحارة ستكون غدا، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية، لطيفة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة

وأضافت الأرصاد، أن اعتبارا من الأحد المقبل، ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 36 24

العاصمة الإدارية 36 24

أكتوبر 36 24

بنهـــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 36 25

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 22

السلوم 36 21

سيوة 36 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 21

أسيوط 41 22

سوهاج 42 25

قنا 44 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 44 23

أبو سمبل 45 27.