طريقة عمل البطاطا كريم بروليه.. وفري فلوسك وحضريها في البيت

البطاطا كريم بروليه هي تريند جديد مرتبط بحلوى رمضان التي تشهد كل عام أصنافًا جديدة تضاف إلى المطبخ المصري، ومن الممكن عمل البطاطا كريم بروليه في البيت مثل المطاعم وتوفير سعرها الذي يصل في بعض محال الحلويات الشهيرة إلى نحو 800 جنيه، ووفقا لموقع الطهي الشهير all recipes، فالوصفة هي عبارة عن بطاطا حلوة مخبوزة، ووصفة الكريم بروليه الفرنسية الشهيرة، وإليكِ طريقة عملها خطوة بخطوة.

طريقة عمل البطاطا كريم بروليه

ثمرة بطاطا حلوة كبيرة، مخبوزة، مقشرة ومهروسة.

1/4 كوب من السكر البني الفاتح.

ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.

2 كوب من كريمة الخفق.

3/4 كوب سكر حبيبات.

7 صفار البيض، مخفوقاً قليلاً.

3 ملاعق صغيرة من الفانيليا السائلة.

1/3 كوب من السكر البني الفاتح المعبأ.

طريقة التحضير

يسخن الفرن على درجة متوسطة.

يدهن طبق يمكن أن يدخل الفرن بالزبدة مقاس 10.

في وعاء متوسط، تخلط البطاطا الحلوة المهروسة مع ربع كوب من السكر البني وعصير الليمون.

يُسكب المزيج في الطبق.

في قدر سعة 2 لتر، تخلط كريمة الخفق والسكر وصفار البيض والفانيليا معًا.

يُطهى الخليط على نار متوسطة إلى منخفضة لمدة 15 دقيقة تقريبًا، مع التحريك بشكل متكرر، حتى يصبح ساخنًا (لا يغلي)، ثم يصب فوق خليط البطاطا الحلوة.

يوضع الطبق في صينية في الفرن (أي حمام بخار)، وتصب كمية كافية من الماء المغلي في صينية الفرن حتى نحو منتصف جانب الطبق.

تخبز البطاطا لمدة ساعة أو حتى تخرج السكين نظيفة تقريبًا عند إدخالها في المنتصف.

يخرج الطبق بعناية من الماء، ويوضع بارد على رف التبريد في الثلاجة لمدة 8 ساعات على الأقل.