بشري سارة من الحكومة للمواطنين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في العيد

أكّد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، صدور تعليمات إلى مركز التحكم القومي باستمرار وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال خلال أيام إجازات عيد الفطر المبارك.

وقف تطبيق جدول تخفيف الاحمال

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ التعليمات الجديدة لمركز التحكم القومي بشأن استمرار وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال تبدأ من أول أيام عيد الفطر المبارك والمقرر فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل الجاري 2024، وحتى يوم الأحد الموافق 14 من نفس الشهر.

وكان مجلس الوزراء قد أصدَر قرارًا بوقف تخفيف الأحمال بدءا من أول يوم في شهر رمضان وحتى نهايته لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

طريقة تقديم شكوى إلى شركات الكهرباء بالمحافظات

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- يمكن عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على الهاتف رقم 23421475 «داخلي 154».