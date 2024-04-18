7 علامات بالجسم تنذر بأمراض خطيرة.. اذهب إلى الطبيب فورا

إشارات استغاثة ترسلها أعضاء الجسم لتخبرنا بوجود خللٍ ما ينبغي معالجته مبكراً لتجنب المضاعفات الخطيرة التي تودي بالحياة في بعض الأحيان، ومع تكرر حوادث الموت المفاجئ تكونت لدينا حالة من القلق فيما يتعلق بالصحة، إليكم إرشادات وتوعية بضرورة الانتباه من العلامات التي تظهر على الجسم.

أعراض تشير إلى أمراض خطيرة

علينا جميعاً الإصغاء للرسائل التحذيرية التي تبعثها أجسامنا في صورة علامات غريبة أو أعراض مختلفة رصدها موقع «India today» على النحو التالي:

1. صعوبة الكلام

تشير بعض الأعراض مثل صعوبة نطق الكلمات أو التلعثم دون الوصول إلى ما تريد قوله إلى احتمالية التعرض إلى السكتة الدماغية خاصةً إذا صاحبها دوار، وعدم قدرة على الاتزان والتركيز، كما يمكن أن تكون دليلاً على انخفاض نسبة السكر في الدم والتعرض للهبوط.

2. زيادة ومضات العين

عندما تغلق عينيك وتفتحهما بشكل متكرر حتى تتمكن من الرؤية يكون ذلك دليلاً على انفصال الشبكية، وهي حالة خطيرة تستدعي استشارة الطبيب لتجنب فقدان البصر.

وفي بعض الحالات تكون ناتجة عن إجهاد العين ولا تمثل خطورة خاصةً عند كبار السن ومن خضعوا لعمليات جراحية في العين.

3. فقدان الوزن

إذا لم تكن تتبع نظاماً غذائياً بغرض التخسيس ولاحظت فقداناً للوزن بشكل مبالغ فيه، يكون ذلك مؤشراً للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، أو مضاعفات مرض السكر، أو أمراض الجهاز الهضمي ومنها فيروسات الكبد الوبائية وسرطان القولون.

4. ضيق التنفس

تحدث هذه الحالة بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب الرئة، وعند الإصابة بالأمراض الصدرية، لكن فيما عدا ذلك قد تكون مؤشراً على التعرض لسكتة قلبية أو ضعف عضلات القلب.

5. الشخير أثناء النوم

برغم أنه أمر شائع، إلا أنه قد يشير إلى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وهو ما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل انخفاض مستويات الأكسجين وارتفاع ضغط الدم، وزيادة فرص التعرض للنوبات القلبية.

6. العطش الشديد

عند تكرر الشعور بالعطش رغم شرب الماء قبل مدة قليلة، عليك الحذر من هذه الإشارة التي تدل عادةً إلى الإصابة بمرض السكر أو الاختلالات الهرمونية.

7. دم في البول أو البراز

يمكن أن يكون مؤشراً على نزيف الجهاز الهضمي نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، أو التهابات المسالك البولية الناتجة عن زيادة الأملاح بالجسم، وفي بعض الحالات الأكثر خطورة يعد ذلك دليلاً على سرطان القولون.