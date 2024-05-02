فيلم أسود ملون يحقق صفر إيرادات في السينما أمس

جاءت قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا بدور العرض السينمائي، خالية تمامًا من فيلم أسود ملون، إذ حقق إيرادات صفرية في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكان آخر رقم إيرادات حققه فيلم أسود ملون يوم الثلاثاء الماضي، بنحو 12 ألفًا و833 جنيهًا، وجاء ترتيبه في المركز قبل الأخير إذ تذيل فيلم الحريفة المركز الأخير بإيرادات ألف جنيه أول أمس، وجرى سحبه من السينما في الساعات القليلة الماضية.

أبطال فيلم أسود ملون

وحقق فيلم أسود ملون على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما إيرادات بنحو مليونين و255 ألفًا و522 جنيهًا، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، محمود حافظ، منة عرفة، إبرام سمير، لأول مرة المطرب عصام صاصا، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.

قصة أسود ملون

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، من خلال طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، يصبح ملتقى لعدد من الأشخاص من بينهم فتاة تعمل مصممة حفلات زفاف وتعاني من مشكلة عاطفية، وشاب يواجه أزمات صعبة في حياته.