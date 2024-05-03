تحرك برلماني لصرف معاشين لذوي الإعاقة الدائمة.. نائبة توضح

كشفت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، آخر التفاصيل بشأن تقدمها بطلب إحاطة لصرف المعاشات لذوي الإعاقة غير القابلة للشفاء مدى الحياة دون الحاجة لإعادة التقييم الطبي، مؤكدة أن مجلس النواب في الوقت الحالي منشغل بالموازنة الجديدة من أجل خروجها في الصورة النهائية بما تتناسب مع مصلحة المواطن.

تحرك برلماني عاجل لصرف معاشين لهذه الفئة

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة مناقشة صرف المعاش لذوي الإعاقة غير القابلة للشفاء مدى الحياة داخل مجلس النواب، مؤكدا أنها تستعد لتقديم طلب إحاطة جديد بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة لشقق الإسكان الاجتماعي التي طُرحت في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية تم طرح عدد من الشقق لذوي الإعاقة وللأسف لا تتناسب مع قدرتهم الخاصة، «سأدافع عن حقوقهم، وطلبي الإحاطة الجديد يتضمن ضرورة تفعيل كود الإتاحة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، خاصت نصت الموازنة الجديدة على طرح 330 ألف شقة جديدة».