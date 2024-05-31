«مياه الجيزة» تنظم حملات لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك

واصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ فعاليات القوافل المائية والحملات التوعوية بقرى ومدن محافظة الجيزة، إذ قال المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أن الهدف من تلك الأنشطة المتنوعة؛ تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، وكذا تعزيز ورفع الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية.

قافلتان بقرى «حياة كريمة»

ولفت إلى تنفيذ قاقلة مائية بحي الوراق، وقافلتين مائيتين بقرى «حياة كريمة» في «الأخصاص بمركز الصف، والبرمبل بمركز أطفيح»، تنوعت فعالياتها ما بين رفع عينات عشوائية من منازل المواطنين؛ للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية، واستطلاع رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمعرفة مدى رضاهم عن جودة الخدمات.

رسائل للتوعية بالحفاظ على المياه

وأشار إلى تنفيذ فريق التوعية لحملات مباشرة مع المواطنين بمناطق «بولاق، الوراق، المنيب، البدرشين؛ للحث على ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بها، إضافة إلى توزيع بروشورات تحمل العديد من الرسائل التوعوية.