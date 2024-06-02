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انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»

كتب:

محمد عبدالعزيز
11:33 ص | الأحد 02 يونيو 2024
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

استمرت الانتقادات الموجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل، بينامين نتنياهو، بسبب الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي أدت إلى اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، إذ وصف نائب في البرلمان الأيرلندي توماس جولد، الاستهداف الإسرائيلي لمخيم النازحين في مدينة رفح الفلسطينية بأنها «جريمة بشعب».

وأضاف بحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، أن «العالم يقف متفرجًا بينما يذبح 15 ألف طفل، ويقتل 35 ألف رجل وامرأة، إنه أمر لا يصدق، الإبادة الجماعية التي تحدث، طفل لا يحمل أي كراهية لأحد، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن ذلك خطأ»، في إشارة إلى استهداف خيام النازحين في رفح الفلسطينية.

وخلال حديثه، قال «جولد»: «آمل أن يحترق بنيامين نتنياهو في الجحيم»، ثم أضاف بصوت عاطفي: «بنيامين نتنياهو يستحق أن يحترق في الجحيم».

سيناتور أمريكي يهاجم نتنياهو

ورفض السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودعوات نتنياهو، واصفًا إياه بأنه «مجرم حرب».

وكتب ساندرز على منصة إكس: «بنيامين نتنياهو مجرم حرب، لا ينبغي دعوته للتحدث أمام الكونجرس»، مشيرًا إلى أنه لن يحضر حديثه أمام الكونجرس.

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