أماكن ومواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء، خلال الفترة من اليوم الأحد 9 يونيو وحتى الخميس المقبل 13 يونيو، من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساءً.

تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر منشور على الصفحة الرسمية «فيسبوك»، أن الدفع بسيارات المياه المتنقلة يهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

وتأتي أماكن ومواعيد السيارات المتنقلة كالتالي:

- ميدان الساعة في دمياط اليوم الأحد.

- شرباص في كفر العرب اليوم الأحد.

- شارع 33 رأس البر الاثنين والثلاثاء المقبلين.

- باب الحرس في دمياط الأربعاء المقبل.

- شارع السوق في كفر سعد الأربعاء المقبل.

- ميدان الساعة في دمياط الخميس المقبل.

- أمام جامع النصر في فارسكور الخميس المقبل.

كيفية التواصل مع سيارات المياه المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء كالتالي:

- للتواصل مع سيارة (أ): 01026011599

- للتواصل مع سيارة (ب): 01066911322

خدمات سيارات خدمة العملاء

وأوضحت الشركة أن سيارات خدمة العملاء تقدم جميع خدمات الشركة، ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير».