ضعف المياه في منفلوط بأسيوط لمدة 24 ساعة للصيانة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، عن إجراء غسيل مروق بمرشحات منفلوط، وتطهير وتعقيم مروق رقم 1، لمدة 24 ساعة، ابتداء من اليوم الأحد حتى غدا الاثنين، ما يؤدي إلى ضعف المياه في الأدوار العليا بمركز منفلوط.

تشغيل جميع البدائل

وأكدت «مياه أسيوط والوادي الجديد»، تشغيل جميع البدائل أثناء أعمال الصيانة الدورية، بناء على تعليمات المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لمواجهة ضعف المياه في الأدوار العليا، خاصة وقت الذروة.

التواصل مع الشركة خلال فترة ضعف المياه

وطالبت شركة المياه، العملاء بمركز منفلوط، بالتواصل مع الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على الرقم 01280733990، أو الرقم 01285000125، والواتساب 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك»، أو عبر موقعها الإلكتروني للاستفسار أو الإبلاغ عن أي شكاوى.