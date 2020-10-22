"العشيق قاتل ومقتول".. كلمة السر في حكايات الخيانة الزوجية

الخيانة الزوجية هي أن يقيم أحد الزوجين الرجل أو المرأة أو كلاهما، علاقةً مُحرمة مع شخص آخر غير زوجه، يخفيها عنه، والخيانة بشكل عام تعتبر من الأمور المحرمة التي نهى عنها الإسلام، فإذا وقعت بين الزوجين، وقد تم بينهما الزواج الشرعي الذي وصفه الله بأنه ميثاق غليظ، فإن الخيانة تكون أعظم إثما وأشد حرمة، وأكثر تأثيرا من حيث الآثار المجتمعية والأخلاقية.

وما نراه من إنحلال أخلاقي، أدى إلى انتشار وزيادة معدلات الخيانة الزوجية، يرجع في الغالب إلى أسباب عديدة، منها: "عدم وجود مودة بين الزوجين، المشاكل الزوجية التي لم يتم معالجتها وتراكمت لسنوات، انهيار الاتصالات المتعلقة بالاحتياجات العاطفية والعلاقة الجنسية، قلة الاهتمام والرعاية من أحد الزوجين.

تستعرض "الوطن" مجموعة من الحوادث والجرائم التي انتشرت في مجتمعنا مؤخرا، كان العشيق كلمة السر فيها، ما بين اتفاق بين العشيق والزوجة الخائنة للتخلص من الزوج المسكين، أو ضبط الزوج لعشيق زوجته وقتله، وغيرها من الحوادث.

ذبح سائق كرداسة.. فتاة تقتل والدها لممارسة الرذيلة مع عشيقها بحرية

9 سنوات من المداولات في المحاكم، حاولا خلالها 3 من شياطين الإنس، البحث عن مخرج قانوني ينقذهم من حبل المشنقة الذي يحكم لفته حول رقابهم يوما بعد آخر، "هبة" وعشيقها "هشام" وصديقه "كريم"، لم تفلح محاولات هربهم من العقوبة، إذ ثبتت عليهم كل أركان جريمة قتل والد الأولى بـ9 طعنات، بسبب رفضه زواجها من الثاني، واشتراك الثالث معهم، لينفذ عليهم حكم الإعدام، داخل مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي.

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"ميادة" تقتل زوجها بالاشتراك مع عشيقها: فقير وحالته على قده

لم ترض "ميادة" بحالها مع زوجها "هشام" العامل الذي يكد ليل نهار، جاهدا، لتوفير حياة كريمة هادئة لهما، إذ يستعدان لمولود ينير حياتهما ويزهرها، لكن سفينة أحلام الزوج "هشام" كانت على موعد مع التحطم على صخرة شهوات زوجته "ميادة" ولهثها وراء المال، وهي التى سلّمت نفسها لعشيقها "مهنى" مرات ومرات بعدما خدعها ووجدت فيه ملاذا كانت تنشده.

بالعودة إلى الوراء سنتين، وتحديدا فى صيف 2018 تعرّفت "ميادة" على زوجها "هشام" فى حفل عائلي، واتفقت الأسرتان على زواجهما، وفى ليلة العرس كانت بداية النهاية لكل شيء، ليلة ظاهرها فرح وباطنها خيانة وغدر.. فموت.

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شاهد مراته في حضن عشيقها.. الإعدام لسائق المنيا بتهمة قتل أمين شرطة

عاد مجهدًا بعد رحلة كفاح للبحث عن الرزق الحلال من خلال العمل كسائق على سيارته الميكروباص، وعندما وطأت قدماه شقته سمع أصوات زوجته داخل غرفة النوم، ووجدها بين أحضان عشيقها، فثار الشاب الثلاثيني ودخل المطبخ وأحضر سكينا وطعن بها العشيق عدة طعنات حتى سقط على الأرض، بينما نجحت الزوجة في الهروب من الموت المحدق بها خلال انشغال زوجها بضرب العشيق.

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فتاة "عشرينية" أقامت علاقة مع عشيقها وتخلصت منه: "رفض يتجوزني"

بعد علاقة محرمة استمرت قرابة عام جمعت بين شاب وفتاة، انتهت بجريمة قتل بشعة، إذ استعانت الفتاة بشابين وقتلت العشيق بعد استدراجه، وأقامت معه علاقة غير شرعية ووضعت له أقراصا منومة في الطعام وعقب شعوره بالإعياء حضر باقي المتهمين وتخلصوا منه ووضعوا جثته في جوال وألقوا بها في أرض زراعية بمنطقة فيصل بالسويس.

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تفاصيل نهاية "فران" في 5 دقائق بعد مشاهدة زوجته تعاشر عشيقها

طوال ساعات النهار، يمارس عمله الشاق واقفًا أمام النار التي تخرج ألسنة لهيبها من مخبز، يتولى الشاب الثلاثيني مسئولية تسوية العيش، وبعد 9 ساعات من العمل المتصل، اعتاد "السيد ج."، العودة إلى منزل الزوجية، ليغط في نوم عميق، جراء العناء، لكن القدر دفعه ذات يوم للعودة مبكرًا، بعدما تعرض للإعياء من شدة الإجهاد، فكانت المفاجأة، وجد زوجته في أحضان عشيقها.

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"لك معايا ليلة في الأسبوع".. سيدة تكافئ عشيقها بعد قتل حماها في المنيا

"مينفعش الكلام في التليفون" ملخص مكالمة هاتفية قصيرة لا تزيد مدتها على 40 ثانية، طلبت سيدة ثلاثينية خلالها من صديقها مقابلتها للتخلص من والد زوجها، "عايزين نخلص من الراجل المزعج ده، ولك عندي مكافأة ليلة معايا كل أسبوع"، للتخلص من مراقبته لها والتلصص عليها بعد دخول زوجها السجن في قضية مخدرات.

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ربة منزل تهشم رأس عشيقها.. والشرطة تعثر على "فيديوهات جنسية" تخصهما

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط ربة منزل عقب قيامها بقتل حداد داخل مسكنه بالجيزة وسرقته، وتبين من التحريات أن المتهمة خططت لقتل المجني عليه لإنهاء العلاقة وسرقته، وتم العثور على فيديوهات جنسية للقتيل والضحية، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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فتاة تعترف بقتل خطيبها بمساعدة عشيقها قبل الزفاف بأسبوع

"قولتله مبحبكش وبحب واحد تاني، وهو أصر يتجوزني، فاتفقت مع عشيقي أننا نقتله ونخلص منه" بهذه التفاصيل روت فتاة لم تبلغ 17 عاما من العمر، كيفية قتل خطيبها على يد "حبيبها" السائق وصديقه العاطل، وأوضحت المتهمة في محضر الشرطة أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع السائق ورفضت أسرتها الزواج منه، وبعد فترة تقدم إليها المجني عليه وتمت الخطوبة، وعندما واجهته بحبها للسائق رفض فسخ الخطوبة، وقالت إن صديقها استدرج القتيل بحجة توصيله إلى عمله بالشيخ زايد، وقتله وألقى جثته في الصحراء بمحيط دائرة قسم الشيخ زايد، قبل الزفاف بأسبوع.

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قاتلة عشيقها بالجيزة تنهي سنوات الحب الحرام: خلصت عليه أثناء المعاشرةالمتهمة تعترف: رفض يديني فلوس فقتلته وسرقته.. يستاهل

طمعًا في أمواله وسيارته، أنهت عشيقة حياة عشيقها بعد 4 سنوات من الحب الحرام، وأثناء إقامتهما آخر لقاءاتهما المحرمة، حيث هشمت رأسه داخل شقته في 6 أكتوبر بقطعة حديد، لسرقة سيارته و600 جنيه وقطعة حشيش مخدر كانت بحوزته.

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"هدير" طبيبة تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها وأقاما علاقة بجوار الجثة

جريمة بشعة أطرافها 5 أطباء يحملون الجنسية السورية بأكتوبر، فبعد عامين من التحريات والتحقيقات وجلسات المحاكمة، أسدلت محكمة الجنايات الستار عن تفاصيل جريمة بشعة، أطرافها 5 أطباء يحملون الجنسية السورية، داخل إحدى شقق منطقة 6 أكتوبر. بدأت تفاصيل الجريمة بنظرات الإعجاب بين الزوجة وصديق زوجها، وانتهت بقتل الزوج وشقيقته، وممارسة الرذيلة بجوار جثتيهما بعد قتلهما على يد الزوجة والعشيق.

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إحالة قاتلة عشيقها بعد تراجعه عن الزواج منها بالسويس للجنايات

قررت النيابة العامة في السويس إحالة ربة منزل ومتهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل عشيق الأولى، بعد تراجعه عن إتمام اتفاق الزواج منها، وقامت المتهمة الأولى بتمثيل الجريمة، في حضور النيابة العامة وضباط المباحث، في إحدى القرى التي شهدت ارتكاب الجريمة.

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حبس زوجة 15 يوما بتهمة الزنا وإخلاء سبيل زوجها بعد قتل عشيقها

"سمعنا جوزها بيزعق ويقول أنا قتلت عشيق مراتي ورميت جثته في الشارع، وحبس زوجته في غرفة النوم لحد ما جت الشرطة"، هكذا روى بعض شهود العيان تفاصيل مقتل شاب على يد موظف، في مدينة 15 مايو.وأضاف الشهود أن الزوج عاد إلى منزله وسمعنا صوت صراخ ومشاجرة: "انتي بتخونيني مع عيل"، ثم ألقى بجثة الضحية في الشارع.

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القصة الكاملة لـ"جريمة فاقوس": تخلصت من زوجها لعلاقة آثمة مع عشيقها

"جثة طافية فوق المياه".. هكذا سجلت أجهزة الأمن بالشرقية بداية بلاغ لجريمة قتل وقعت في قرية "النمروط"، بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، الجثة كانت لشخص في العقد الرابع من عمره غريق في مياه ترعة بمركز صان الحجر. وأكدت المعاينة التي أجرها الضباط آنذاك أن الجثة بها إصابات ظاهرية وآثار خنق، ما يشير إلى أن هناك شبهة جنائية في الجريمة، وجرى انتشال الجثة وعرض الصور على أقسام ومراكز الشرطة، في غضون ساعات توصلت القوات إلى أن الجثة لخفير نظامي من قوة مركز شرطة فاقوس، ومقيم بقرية النمروط بدائرة المركز، ويدعى "مصباح.إ"، 37 سنة، متزوج منذ عدة سنوات، ولم يتم الإبلاغ باختفائه.

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العشاء الأخير.. فتاة أقامت علاقة مع عشيقها وتخلصت منه على الطعام

اقتادت وحدة مباحث فيصل بمديرية أمن السويس، فتاة عشرينية وشابين إلى المحكمة لعرضهم على قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسهم بتهمة بقتل شاب وإلقاء جثته في قطعة أرض زراعية بالمنطقة، بسبب علاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى. وحضر المتهمين في ى حراسة أمنية مشددة، وجرى عرضهم على قاضي المعارضات، وبمناقشة المتهمة الرئيسية اعترفت بتفاصيل الجريمة قائلة: "قالّي هتجوزك واتهرب مني، بقاله معايا سنة وحصل بينا علاقة غير شرعية واتهرب مني، اتفقت مع باقي المتهمين على قتله ونفذنا الجريمة".

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قبل رمضان .. "عاشرت عشيقها.. وقتلا الزوج".. التحريات تكشف جريمة الشرقية

قبل ساعات من بداية شهر رمضان الكريم، نفذ شاب جريمة قتل بشعة، حيث أمسك خشبة وهشم رأس فران، حتى لفظ أنفاسة الأخيرة، بقرية الحلوات بمركز الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، وذكرت التحريات أن الشاب المتهم اتفق مع زوجة المجنى عليه، على قتل لاستمرار العلاقة المحرمة، التى جمعت بينهما.

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"عشيقها رماها بعد علاقة مُحرمة".. تفاصيل العثور على جثة سيدة بدمياط

كشفت مباحث دمياط برئاسة اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، ملابسات مصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها في ظروف غامضة والعثور على جثمانها في القمامة بالشارع، حيث تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء حسام الباز مدير مباحث دمياط، ضم العميد هشام رشاد رئيس مباحث دمياط، والعقيد أحمد سلامة وكيل إدارة البحث الجنائي.

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"شفت مراتي في حضن عشيقها".. جزار يكشف أمام المحكمة جريمة قتل زوجته

"شفت مراتي في حضن عشيقها.. مقدرتش أمسك نفسي.. قتلتهم وفضلت مستني الشرطة.. وكنت ماسك السكين وكلها دم.. انتقمت لشرفي.. قتلت مراتي وعشيقها والمنطقة كلها عرفت إني انتقمت لشرفي".. بهذه الكلمات كشف الجزار المتهم بقتل زوجته وعشيقها داخل شقته بمنطقة العمرانية، عن تفاصيل الجريمة المروعة، وأدلى باعترافات تفصيلية حول الجريمة التى استغرقت 8 دقائق، أثناء مثوله أمام المحكمة، لنظر قرار تجديد حبسه.

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قاتل عشيق أمه: شفتها في حضن صاحب أبويا وأنا طالع عيني عشانها

دفعته ظروفه القاسية إلى مغادرة منزل أسرته إلى القاهرة للبحث عن عمل باليومية، حتى يستطيع الوفاء باحتياجات أسرته المكونة من والدته و3 أشقاء هو أكبرهم. وبعد وفاة والده ظل الشاب "محمد" مسؤولًا عن الأسرة بحكم الأعراف الريفية والصعيدية بأنه "رجل البيت" منذ حصوله على الثانوية العامة، وبالرغم من عدم تفرغه لدراسته الجامعية إلا أنه كان متفوقًا في دراسته حتى وصل إلى السنة النهائية بالجامعة، لكن الظروف المعيشية القاسية جعلت منه قاتلًا عندما شاهد والدته في حضن عشيقها.

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عامل يعترف بقتل عشيق زوجته: ذبحته بسكين المطبخ ومراتي هربت

"رجعت البيت علشان كنت تعبان.. ودخلت غرفة النوم لقيت مراتي فى حضن عشيقها، ذبحته وهي هربت من الشقة"، بهذه الكلمات، اعترف عامل بتفاصيل ذبح عامل داخل شقته انتقاما لشرفه بعد ضبطه في غرفة نومه. وقال المتهم: "لم أعلم بأن زوجتي كانت تخونني، وفوجئت بوجود المتهم داخل الشقة".

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"بكت أثناء إقامتهما علاقة".. تفاصيل قتل طفلة العجوزة على يد عشيق أمها

"آثار دماء على السلم" كشفت عن جريمة مروعة، قادت المباحث لضبط شاب قتل ابنة عشيقته لبكائها أثناء إقامته علاقة مع أمها "عشيقته"، ما دفعه للتعدي عليها بالضرب لمدة نصف ساعة حتى فارقت الطفلة الحياة داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

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"كبابجي بولاق" المتهم بقتل عشيق طليقته يعترف: أحرقته حيا

بعد مرور 9 أشهر، مثل الشاب المتهم بقتل عشيق "طليقته" حرقا في منطقة بولاق الدكرور أمام محكمة جنايات الجيزة، حيث يواجه تهم القتل بعد أن قام بربط المجني عليه بالحبال، وسكب على "عضوه الذكري" بنزين، وأحرقه حتى لفظ أنفاسة الأخيرة، انتقاما منه، لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته السابقة، وتسببه في انفصالها عنه.

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"وجده عاريًا في الدولاب".. نجار يقتل عشيق زوجته بالساطور في الإسكندرية

شهدت منطقة الحضرة الجديدة بوسط الإسكندرية، واقعة قتل بدافع الشرف، فانهال نجار طعنًا وضربًا باستخدام "ساطور" على زوجته وعشيقها، بعدما وجده عاريًا في دولاب غرفة النوم. وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بورود من الأهالي بوقوع جريمة قتل بإحدى الشقق السكنية بشارع متفرع من شارع العمدة بمنطقة الحضرة الجديدة.

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قصة مقتل "رمضان" داخل شقته بشبرا على يد عشيق زوجته

كشف قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع عن تفاصيل مقتل صاحب محل داخل شقته بشبرا الخيمة، على يد زوجته وعشيقها ليخلو لهما الجو في ممارسة الجنس، حيث أعدت الزوجة خطة الجريمة وتركت باب مسكن الزوجية مفتوحا ليدخل العشيق للقضاء على زوجها بعدة طعنات قاتلة أثناء النوم.

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قاتل عشيق زوجته بالبحيرة: "مش ندمان.. انتقمت لشرفي بمساعدة مراتي"

تباشر نيابة الدلنجات بمحافظة البحيرة، التحقيقات مع الزوج المتهم بقتل وحرق شاب بمساعدة زوجته، انتقاما منه بسبب وجود علاقة بينهما، وأمرت النيابة، بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية. وأدلى الزوج "فتحي.ع.ع" فني صيانة، 33 عاما، باعترافات تفصيلية عن الجريمة التي ارتكبها بمساعدة زوجته "سحر.ج.ح" ربة منزل، 31 عاما، مشيرا إلى أن هناك أنباء ترددت عن وجود علاقة الشاب "علاء.س.ع" صاحب مقهى 34 سنة، وبين زوجته، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة والتخلص من العشيق.

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على يد عشيق والدتها.. مقتل ربة منزل بشبين القناطر

تمكنت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض مقتل ربة منزل في ظروف غامضة خلال تواجدها بمحل سكن والدتها بدائرة مركز شبين القناطر، حيث تبين أن وراء الواقعة سائق على علاقة غير شرعية مع والدتها، والذي تعدى عليها بسلاح أبيض عندما واجهته بعلاقته بوالدتها فلقيت مصرعها في الحال.

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طفلة الطالبية.. قتلها عشيق والدتها وأذاب جثتها في برميل بوتاس

"أخويا مش قادر يفوق من الصدمة.. كل شوية يفوق ويسأل على بنته فجر.. ويدخل فى حالة إغماء".. هكذا تحدث "محمد"، شقيق "أسامة عبد العال"، والد ضحية برميل "البوتاس"، التى قتلت خنقا على يد عشيق أمها -سباك- ويمارس أعمال الدجل والشعوذة، فى منطقة الطالبية وبولاق الدكرور، وذكرت التحريات أن المتهم نفذ الجريمة بمساعد أحد أصدقائه وذلك بعد رفض "أم الطفلة" وتدعى "عبير" 42 عاما، استمرار علاقتهما المحرمة.

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