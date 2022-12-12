10 أحداث عالمية في 24 ساعة.. أبرزها قصف على الحدود «الباكستانية - الأفغانية»

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، 10 أحداث تنوعت ما بين سياسية واقتصادية وصحية كان من أبرزها، القصف بين باكستان وأفغانستان على الحدود بين البلدين، فيما لقت 3 نساء بينهن صديقة لرئيسة وزراء إيطاليا، مصرعهن جراء حادث إطلاق نار بشمال «روما».

وأسفر قصف وإطلاق للنار عبر الحدود «الباكستانية الأفغانية»، أمس الأحد، عن مقتل 6 مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني، وإصابة 17 آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إن قوات الحدود الأفغانية فتحت النيران دون مبرر وبعشوائية، عند «معبر شامان» الحدودي، مستخدمة أسلحة ثقيلة منها قذائف المدفعية ومورتر على السكان المدنيين.

وأعيد فتح «معبر شامان الحدودي» المستخدم في التجارة وعبور الأفراد، بعد إغلاقها لبضع ساعات.

القوات الباكستانية طالبت الجانب الأفغاني بوقف بناء نقطة تفتيش جديدة

بدورها، أوضحت مصادر أمنية أفغانية، أن الاشتباك بدأ بعد أن طالبت القوات الباكستانية، الجانب الأفغاني، بوقف بناء نقطة تفتيش جديدة على جانبها من الحدود، فيما أشار المتحدث باسم «شرطة قندهار» الأفغانية حافظ صابر، إلى مقتل جنديا أفغانيا وأصيب 10 آخرون منهم 3 مدنيين.

وطالبت «إسلام آباد»، «كابول» باتخاذ إجراءات صارمة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل، وفقا لما ذكرته قناة «طلوع» الأفغانية.

وفي العراق، أعلن «الإطار التنسيقي» العراقي، مساء أمس الأحد، في اجتماع دوري دعمهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها حكومة محمد شياع السوداني في خدمة المواطن، موضحا أن رئيس وزراء البلاد، طرح ملخصا عن المشاركة العراقية في القمة «الصينية العربية» التي استضافتها العاصمة السعودية «الرياض»، ومستقبل العلاقات «العراقية الصينية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ملف الهجرة غير الشرعية، وصل أكثر من 500 مهاجر إلى سواحل إيطاليا، على متن سفينتي إنقاذ تحملان اسم «جيو بارنتس» و«هيومانتي 1» تابعتين لمنظمتين خيريتين «أطباء بلا حدود» و«إس أو إس هيومانتي» في ميناءين «ساليرنو» و«باري» جنوب البلاد رغم تعهد السلطات في روما باتباع نهج صارم للتصدي لموجات الهجرة.

السماح لـ«جيو بارنتس» و«هيومانتي 1» بالرسو بسبب الطقس السيئ

وقالت مصادر بوزارة الداخلية الإيطالية،إن قرار السماح لـ«جيو بارنتس» و«هيومانتي 1» بالرسو جاء بسبب ظروف الطقس السيئة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي قارة إفريقيا، عثرت الشرطة في «لوساكا» عاصمة زامبيا الدولة الواقعة جنوب القارة السمراء، على 27 جثة لأجانب مشتبه بهم ألقاها مجهولون، في منطقة «نجويريري» على مشارف العاصمة.

وأوضح نائب مسؤول العلاقات العامة بالشرطة، داني موالي، في بيان، أنه بالإضافة إلى الجثث تم العثور على أجنبي واحد بين الحياة والموت، فيما رجحت الشرطة إن الجثث تعود لمواطنين إثيوبيون قضوا جوعا وإنهاكا في حي شمال لوساكا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الشرطة الزامبية في بيان، أن الضحايا جميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عامًا.

إطلاق نار في شمال رووما يسفر عن مقتل 3 نساء بينهن صديقة رئيسة الوزراء

وفي إيطاليا، لقت 3 نساء مصرعهن، بينهم نيكوليتا جوليسانو،«50 عاما» صديقة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأصيب 4 آخرين بينهم حالة واحدة على الأقل بإصابات خطيرة في حادث إطلاق نار، خلال اجتماع للمقيمين بمبنى سكني في شمال العاصمة «روما»، فيما اعتقلت السلطات الأمنية رجلا يدعى كلوديو كامبي «57 عاما»، بعد إطلاق النار.

وقال شاهد عيان، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار رجل من المنطقة كان لديه عدة خلافات مع السكان، فيما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والشرطة الإيطالية عن مقتل ثلاث نساء برصاص أحد الجيران، بمن فيهن صديقة ميلوني في «حي فيدين» شمال العاصمة روما.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أمانيها أن تأخذ العدالة مجراها في أسرع وقت ممكن.

مقتل 3 إرهابيين أثر عملية عسكرية شمال غربي الجزائر

عسكريا، قضى الجيش الجزائري، على 3 إرهابيين وألقت القبض على آخر على إثر عملية بحث وتمشيط بجبل قوراية شمال غربي البلاد، فيما أكدت وزارة الدفاع الجزائرية عزمَ إصرار الجيش على القضاء على ظاهرة الإرهاب.

اقتصاديا، أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في منتدى بالرياض، إلى عدد من العوامل التي ستستمر في التأثير على أسواق النفط، ومن أبرزها، التدابير ضد فيروس كورونا في الصين.

وفي السعودية، قالت السلطات،إنه لا يجوز لأي وزير«أعضاء مجلس الوزراء فقط»، تولي رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوا بالمجلس، فيما لا يشمل ذلك من كانت رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

العراق وإيران يبحثان رفع مستوى التبادل التجاري

وبحث وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، خلال استقباله سفير إيران لدى بلاده محمد كاظم آل صادق سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجال التجاري المشترك.

وناقش المسؤولان، رفع مستوى التبادل التجاري وتفعيل اللجان المشتركة وتبادل والمشاركة في دورات «معرض بغداد الدولي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

وفي المملكة المتحدة، نشر القصر الملكي «بكنجهام»،صورة بطاقة عيد الميلاد الأول للملك تشارلز الثالث وهي صورة تم التقاطها للعاهل البريطاين عندما كان وليا للعهد مع زوجته كاميلا في دورة «ألعاب برايمار» باسكتلندا في 3 سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

صحيا، دعا رئيس السنغال و«الاتحاد الأفريقي» ماكي صال، إلى تعبئة عامة بهدف القضاء على شلل الأطفال في القارة السمراء.

وكان منتدى «التلقيح والقضاء على شلل الأطفال» المنعقد في «ديامناديو الجديدة» قرب «داكار»، قال في وثيقة رسمية، إن بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يتم تطعيم عشرات الملايين من الأطفال ضد شلل الأطفال، وأضافت الوثيقة، أن الوضع أسهم في انتشار المرض بالعديد من دول القارة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».