قصف أوكراني على قرية حدودية يسفر عن إصابة شخصين

أصيب شخصان، «فتاة ورجل» جراء قصف القوات الأوكرانية، لقرية «كراسنايا ياروجا» الحدودية.

وأشار فياتشيسلاف جلادكوف حاكم «مقاطعة بيلغورود» الروسية الواقعة جنوب غرب البلاد على الحدود مع أوكرانيا، إلى إخماد إطفاء حرائق اندلعت على إثر القصف وأضرار بزجاج النوافذ في 3 مبان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن «منطقة بيلجورود» تعرضت لقصف متكرر من جانب أوكرانيا، مشيرة إلى سريان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 أبريل الماضي.

دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية بينها «ميكولايف»

ودوت صفارات إنذار الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية «كيروفوهراد - ميكولايف - فينيتسيا - دنيبروبتروفسك»، والمناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في «زابوريجيا» التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق على إثر استفتاء إلى أراضي الاتحاد الروسي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن قوات بلاده لا زالت تسيطر على «باخموت» رغم الضربات الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

زيلينسكي: تقديم دفاعات جوية واحدة من أقوى الخطوات لإنهاء الأزمة

وأوضح زيلينسكي للدول الغربية، أن تقديم دفاعات جوية مناسبة واحدة من أقوى الخطوات لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن حماية الحدود أولوية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن بلاده جاهزة لجميع السيناريوهات مع روسيا وبيلاروسيا.

الكرملين: بوتين سيبحث مع لوكاشينكو التحديات المشتركة

من جانبه، سيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى بيلاروس، الأولى خلال 3 سنوات لبحث علاقات الاتحاد، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية، والتحديات المشتركة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إلى أن الرئيسان، سيركزان على القضايا الأمنية، والوضع في المنطقة والعالم

«مينسك»: أكثر من 20 سفينة حربية موجهة نحو مناطق روسيا الغربية

وفي بيلاروس، قال سكرتير «مجلس الأمن» ألكسندر فولفوفيتش، إن القيادة العسكرية تحافظ على تأهب الجيش، في ظل التهديدات التي تتعرض لها «مينسك»، مشيرا إلى وجود أكثر من 20 سفينة حربية وغواصتين نوويتين وحاملتي طائرات وأكثر من 350 «صاروخ كروز» بحري وجوي، موجهة نحو مناطق روسيا الغربية وجميع أراضي بلاده.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الورسية، ماريا زاخاروفا، إنه بالنظر لحال «الاتحاد الأوروبي» المتعسر، يتبين السبب من وراء تعيين طبيبة نسائية رئيسة لمفوضيته، في إشارة غلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. خريجة «كلية هانوفر» للأمراض النسائيةم، وعمات مساعدة طبيب في العيادة النسائية بـ«كلية هانوفر الطبية».

اقتراح تشيكي بخفض سقف سعر الغاز إلى 188 يورو

اقتصاديا، اقترحت التشيك، الرئيسة الدورية لـ«الاتحاد الأوروبي»، خفض سقف سعر الغاز المقترح من 275 إلى 188 يورو لكل ميجاواط/ساعة، مقارنة بـ 275 يورو، المقترح من جانب «المفوضية الأوروبية» في نوفمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.