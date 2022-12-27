8 أحداث عالمية خلال 24 ساعة.. أبرزها توقعات الرئيس الروسي السابق لعام 2023

شهد عدد دول خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، أهمها، مقتل 10 أشخاص جراء انفجار قنبلة شرق بوركينا فاسو، فيما توقع نائب رئيس «مجلس الأمن»، الروسي، اندلاع حرب أهلية جديدة بالولايات المتحدة.

وقالت حكومة بوركينا فاسو، أمس، إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في حافلتهم شرق البلاد، واوضح الكولونيل هوبرت ياميوجو، في بيان، إن الحافلة الصغيرة كانت مسافرة بالقرب من قرية بوجوي بعد ظهر الأحد ودهست لغمًا.

وفي نيجيريا، قتل عناصر من تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي، 17 راعيا وسلبوهم ماشيتهم بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، فيما أشار عضو في ميليشيا للحماية الذاتية، إلى أن العناصر الإرهابية شنت الهجوم من معسكراتهم في «غابة جاجيجانا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي العراق، ألقت السلطات الأمنية، القبض على أحمد حسن جواد، المُكنى «أحمد رومية»، أحد أخطر المطلوبين للقضاء، إثر عملية نوعية في محافظة «كركوك» الواقعة شمال العراق.

صربيا ترفع الاستعداد القتالي للجيش: الهدف حماية وحدة الأراضي

وفي صربيا، أمر رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، برفع حالة الاستعداد القتالي للجيش وجميع وحدات الشرطة الخاصة، وقال إن القرار جاء لحماية وحدة أراضي وسيادة بلاده وحماية جميع المواطنين ومنع «الإرهاب»، ضد الصرب أينما كانوا، فيما أعلنت سلطات كوسوفو، رفع حالة الجيش إلى حالة التأهب القصوى، في ظل التوترات مع «بلجراد».

وفي البرازيل، أبطلت السلطات الأمنية، مفعول سلسلة من العبوات الناسفة تم العثور عليها في ضواحي برازيليا، قبل أسبوع من تنصيب رئيس البلاد المنتخب لولا دا سيلفا، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن العبوات كانت تحتوي على 40 كيلو جرام من المتفجرات.

وفي فرنسا، أطلق الأطباء إضرابًا لمدة أسبوع بدءً من أمس الإثنين ويستمر حتى 2 يناير المقبل، للمطالبة بمضاعفة رسوم استقبال المرضى من 25 يورو إلى 50 يورو بما يعادل 54 دولارا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى إضراب الممارسين العامين الفرنسيين، بالإضافة إلى الأطباء من التخصصات الأخرى في العيادات الخاصة، فيما دعا الأطباء المضربين زملاءهم إلى إغلاق مكاتبهم.

وكان الأطباء الفرنسيون، أضربوا عن العمل في أوائل ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي روسيا، وضع رئيس البلاد السابق، ونائب رئيس «مجلس الأمن» دميتري مدفيديف، توقعات مريبة لتصوره عما يمكن أن يحدث في العام الجديد 2023، من بينها ارتفاع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل، وسعر الغاز إلى 5 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب، وانضمام المملكة المتحدة مجددا إلى «الاتحاد الأوروبي».

مدفيديف: انهيار «الاتحاد الأوروبي» بعد عودة «لندن»

وأشار مدفيديف، إلى انهيار «الاتحاد الأوروبي» سيحدث بعد عودة «لندن» إلى التكتل وانقطاع استخدام اليورو، الدولار، واستخدام العملات الرقمية بشكل نشط، ووفقا لتوقعات الرئيس الروسي السابق، فإن أيرلندا الشمالية ستنفصل عن المملكة المتحدة وتنضم إلى جمهورية أيرلندا.

وأضاف المسؤول الروسي، أن بولندا والمجر ستحتلان المناطق الغربية من أوكرانيا السابقة، وأوضح مدفيديف في توقعاته لـ 2023، أنه سيتم إنشاء «الرايخ الرابع» ويشمل أراضي ألمانيا وتوابعها «بولندا-دول البلطيق- التشيك- سلوفاكيا-جمهورية كييف»، مضيفا أن حربا ستندلع بين فرنسا و«الرايخ»، وتقسم أوروبا، ويعاد تقسيم بولندا في العملية.

وتابع مدفيديف قائلا، إن حربا أهلية ستندلع في الولايات المتحدة وتستقل «كاليفورنيا» و«تكساس»، مشيرا إلى فوز الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالانتخابات الرئاسية في عدد من ولايات الجمهوريين بعد نهاية الحرب الأهلية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الرئيس الروسي السابق يتوقع انهيار نظام «بريتون وودز» في 2023

وبشأن الاقتصاد، توقع دميتري مدفيديف، مغادرة جميع أسواق الأوراق المالية الولايات المتحدة وأوروبا وانتقالها إلى آسيا، وانهيار «نظام بريتون وودز للإدارة النقدية» مما يؤدي إلى انهيار «صندوق النقد» و«البنك الدولي».

اقتصاديا، تخطط كوريا الجنوبية لبيع سندات حكومية بقيمة 167.8 تريليون وون «131.5 مليار دولار أمريكي» في عام 2023، وقالت وزارة المالية في بيان: في العام المقبل قد تدخل سياسات التشديد النقدي العالمية المرحلة النهائية في أعقاب تباطؤ التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الركود.

توقعات كورية بمعاناة السوق المالية من تقلبات أقل حدة في 2023

وأشارت المالية الكورية الجنوبية، إلى أن إصدار 30% من إجمالي بيع الديون بآجال استحقاق تبلغ سنتين أو 3 سنوات، متوقعة أن السوق المالية قد تعاني من تقلبات أقل حدة في العام المقبل 2023 مقارنة بهذا العام الجاري 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.