«الإسكان»: لا تهاون في الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة مدن «حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد»، بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بتلك المدن، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات لرؤساء أجهزة تلك المدن تتعلق بتنفيذ مختلف المشروعات، وخاصة المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، مؤكدا أن هذا المشروع واحد من أهم المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الدولة، مشدد على ضرورة عدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن الجدول الزمني.

الجزار: لا تهاون في مواعيد وجودة التنفيذ

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وعدم التعامل مع تلك الشركات، والتعامل فقط مع المقاولين الجادين، والمتابعة الدورية الحثيثة لكل مراحل التنفيذ لعدم حدوث أي تأخير، مشددا على الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين.