موعد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية بالقاهرة والجيزة والمحافظات

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة والمحافظات، عن تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية، إذ تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 بنحو 10 أيام لتنطلق في 27 يوليو الجاري.

موعد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية في المحافظات

وحددت المديريات في بيان موعد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية في مختلف المحافظات كالآتي:

- محافظة المنوفية: تستعد المحافظة من أجل استقبال الطلاب في امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية وجاءت كافة التفاصيل حول الامتحانات من هنا

- محافظة الغربية: ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالموعد وجدول امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية من هنا

- محافظة مطروح: حددت المديرية موعد امتحانات الدور الثاني بها من هنا

- محافظة دمياط: يمكن للطلاب الاستعداد للامتحانات من خلال معرفة الجدول وموعد الامتحانات من هنا

- محافظة الجيزة: أتاحت المديرية موعد امتحانات الدور الثاني بها من هنا

- محافظة الإسكندرية: اعتمدت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني من هنا

- محافظة جنوب سيناء: جاء جدول امتحانات المرحلة الابتدائية الدور الثاني من هنا

- محافظة القاهرة: جرى اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني من هنا

- محافظة القليوبية: حددت مديرية التربية والتعليم موعد امتحانات الدور الثاني بالقليوبية من هنا

- محافظة الشرقية: اعتمدت مديرية التربية والتعليم موعد امتحانات الدور الثاني بالشرقية من هنا

- محافظة الدقهلية: تستعد محافظة الدقهلية لعقد امتحانات الدور الثاني في الأسبوع الأخير من شهر يوليو وجاء الجدول من هنا